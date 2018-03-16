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«Технолог» увеличит количество студентов из Египта
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«Технолог» увеличит количество студентов из Египта 

АиФ 22 часа назад
Фото: АиФ
Проректор по международной деятельности БГТУ им. В. Г. Шухова, профессор Руслан Лесовик побывал с официальным визитом в Египте, где встретился с руководителями вузов-партнеров опорного университета Белгородской области.
Во время визита в Даманхурский университет города Александрия Руслан Валерьевич встретился с ректором вуза доктором Ибетом Салехом и проректором по международной деятельности доктором Мотавехом Хуссейном. Стороны договорились об открытии подготовительного факультета для иностранных граждан в Даманхурском университете уже с 1 сентября 2018 года.
— Планируется обучение более 50 человек ежегодно, с последующим поступлением на первый курс в наш университет, — рассказал проректор Руслан Лесовик. — Генеральный Консул РФ в Египте Рашид Садиков во время нашей встречи также поддержал инициативу открытия подфака и пообещал упростить въезд в Россию египтянам на стажировку и для участия в летней языковой школе вуза.
Договор о сотрудничестве между опорным университетом Белгородской области и университетом наук и технологий Дельта (г. Гамаса, провинция Мансура) был подписан на встрече Руслана Лесовика с президентом вуза-партнера доктором Яхья Эльмашадом.
Также проректор посетил Арабскую академию наук, технологий и морского транспорта, где встретился с вице-президентом университета по научной работе доктором Алаа Абдельвахедом Абдельбари и деканом колледжа инженерного дела и технологий доктором Амр Али Мохамедом Хассаном.
Коллеги обсудили актуальные вопросы сотрудничества во всех сферах. Первым шагом станет приезд студентов академии в летнюю языковую школу, после чего они пройдут стажировку. Напомним, что изучение отдельных предметов на базе белгородского вуза уже практикуется студентами из Хулуньбуирского университета-партнера (Китай).
Кроме этого, Руслан Валерьевич встретился с генеральным директором образовательного агентства AYA Group International, доктором Ахмедом Эль Фатихом. Агентство является давним партнером вуза по набору иностранных абитуриентов из стран Северной Африки и Ближнего Востока.
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