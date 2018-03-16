Российские вузы снабдят священниками и встроенными церквями

«Университетский священник, домовая церковь в вузе — это демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки», — отметил он, приведя в пример Оксфордский и Гарвардский университеты. Патриарх Кирилл , открывая заседание Высшего церковного совета, выступил за активизацию служения РПЦ в российских высших учебных заведениях, передает ТАСС в пятницу, 16 марта.

По словам патриарха, присутствие капелланов в западных институтах «так же естественно, как присутствие профессора».

Для работы с российскими студентами будут отбирать православных священников, имеющих высшее светское образование. Их миссия, по задумке главы РПЦ, заключается в ответе на критику в адрес церкви и борьбе со стереотипом о вечном конфликте науки и религии.

Проект университетского священства, по мнению патриарха, представляет собой не клерикальный поход на науку, а восстановление традиции, «которая принадлежала России и сегодня принадлежит очень многим странам».

28 февраля сообщалось, что патриарх Кирилл объявил о «символическом финале» атеистической системы образования в России. О нем, в частности, свидетельствует государственное финансирование теологического образования.