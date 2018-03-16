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Футбольную школу Маркарова посетил директор Российского движения школьников Денис Клебанов
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Футбольную школу Маркарова посетил директор Российского движения школьников Денис Клебанов 

Mirmol.ru 7 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Футбольную школу Маркарова посетил директор Российского движения школьников Денис КлебановРеспубликанскую детско-юношескую школу министерства образования и науки РД, больше известную как футбольная школа Маркарова, посетил директор Российского движения школьников Денис Клебанов.
Руководитель спортивного учреждения Александр Маркаров провел для гостя экскурсию по школе, где спортом занимаются порядка 1,5 тысячи учащихся.
Клебанов осмотрел футбольные поля, тренажерный зал, медицинский кабинет, редакцию детской спортивной газеты «Наш футбол» и музей школы.
«Я сам играл в футбол, являюсь воспитанником московского “Спартака”, играл за столичный «Локомотив». Знаю, как сложна работа тренера, но вы делаете большое дело — воспитываете будущих чемпионов, профессионалов и просто людей, которые будут вести здоровый образ жизни», — сказал Клебанов на встрече с тренерским и руководящим составом школы.
Гостю рассказали, что клуб Российской футбольной премьер-лиги создавался именно на базе данной школы. Помимо футбольных достижений, как отметил Александр Маркаров, учреждение добилось результатов и в таких видах спорта как ушу, бокс, кикбоксинг, каратэ и стрельба из лука.
Клебанову также продемонстрировали ролик, снятый к 100 дням до чемпионата мира по футболу 2018 и выборам Президента России.
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