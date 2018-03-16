Что такое университеты детей и зачем они нужны в России

У детской любознательности не существует границ. Так почему же не предоставить детям возможность задать вопросы самым умным взрослым — профессорам? Так, в 2002 году в Германии впервые провели курс бесплатных лекций для детей на базе Тюбингенского университета Эберхарда Карла.

Проект оказался успешным: дети получили ответы на свои вопросы не где-нибудь, а в настоящих взрослых университетских аудиториях, а родители с радостью отметили у юных «студентов» возросший интерес к учебе в школе.

Успех мероприятия не остался незамеченным: сегодня университеты детей действуют при вузах в более чем 40 странах мира.

В 2012 году первый университет для детей появился в Москве при Политехническом музее.

Что такое университеты детей и зачем они нужны

Университет для детей — это научно-просветительский и творческий проект для детей от 7 до 14 лет. Здесь нет лишь зачетов и экзаменов, зато все остальное почти по-настоящему!

Занятия проходят по семестрам в университетских аудиториях, а в качестве лекторов выступают настоящие ученые из разных областей. Темы занятий выходят далеко за рамки школьной программы, включая в себя лекции, воркшопы и научные эксперименты.

По окончании семестра ребята получают сертификат о пройденном курсе обучения.

Университет детей — рай для любознательного школьника: где еще можно не только слушать и смотреть, но и смело задавать вопросы, выдвигать предположения, участвовать в практических занятиях и даже оценить оратора в конце лекции!

В ходе обучения ребята могут узнать все о профессии ученого и даже посетить его место работы.

Главная цель проекта — развить присущий детям интерес к познанию мира, увлечь их научной деятельностью и показать, что наука — это не синоним скуки, а большой и увлекательный мир, доступный каждому.

Организаторы проекта также надеются, что школьники, посещавшие университет детей, в будущем свяжут свою жизнь с научной деятельностью или, по крайней мере, сделают выбор в пользу высшего образования.

Для тех, кто не имеет возможности обучаться очно, существуют детские онлайн-университеты.

Так, при Институте Гете работает немецкий онлайн-университет KINDERUNI для ребят в возрасте 8-12 лет. Он помогает юным студентам находить ответы на вопросы о явлениях окружающего мира, а также в игровой форме знакомит ребят с немецким языком.

Университеты детей в России

Университет детей при Политехническом музее Москвы

Занятия проходят в лектории Политехнического музея, а также в аудиториях Высшей школы экономики , университета МИсиС и Московского политехнического университета.

Стоимость семестра — 8 000 рублей.

Занятия проходят в аудиториях ведущих вузов города.

Стоимость семестра — 7 500 рублей.

Немецкий детский онлайн-университет KINDERUNI при Институте Гете

Обучение бесплатное.

Фото: Shutterstock.com, Политехнический музей polymus.ru, университет детей в Санкт-Петербурге www.facebook.com_udetey