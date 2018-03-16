Что такое университеты детей и зачем они нужны в России 

У детской любознательности не существует границ. Так почему же не предоставить детям возможность задать вопросы самым умным взрослым — профессорам? Так, в 2002 году в Германии впервые провели курс бесплатных лекций для детей на базе Тюбингенского университета Эберхарда Карла.
Проект оказался успешным: дети получили ответы на свои вопросы не где-нибудь, а в настоящих взрослых университетских аудиториях, а родители с радостью отметили у юных «студентов» возросший интерес к учебе в школе.
Успех мероприятия не остался незамеченным: сегодня университеты детей действуют при вузах в более чем 40 странах мира.
В 2012 году первый университет для детей появился в Москве при Политехническом музее.
Что такое университеты детей и зачем они нужны
Университет для детей — это научно-просветительский и творческий проект для детей от 7 до 14 лет. Здесь нет лишь зачетов и экзаменов, зато все остальное почти по-настоящему!
Занятия проходят по семестрам в университетских аудиториях, а в качестве лекторов выступают настоящие ученые из разных областей. Темы занятий выходят далеко за рамки школьной программы, включая в себя лекции, воркшопы и научные эксперименты.
По окончании семестра ребята получают сертификат о пройденном курсе обучения.
Университет детей — рай для любознательного школьника: где еще можно не только слушать и смотреть, но и смело задавать вопросы, выдвигать предположения, участвовать в практических занятиях и даже оценить оратора в конце лекции!
В ходе обучения ребята могут узнать все о профессии ученого и даже посетить его место работы.
Главная цель проекта — развить присущий детям интерес к познанию мира, увлечь их научной деятельностью и показать, что наука — это не синоним скуки, а большой и увлекательный мир, доступный каждому.
Организаторы проекта также надеются, что школьники, посещавшие университет детей, в будущем свяжут свою жизнь с научной деятельностью или, по крайней мере, сделают выбор в пользу высшего образования.
Для тех, кто не имеет возможности обучаться очно, существуют детские онлайн-университеты.
Так, при Институте Гете работает немецкий онлайн-университет KINDERUNI для ребят в возрасте 8-12 лет. Он помогает юным студентам находить ответы на вопросы о явлениях окружающего мира, а также в игровой форме знакомит ребят с немецким языком.
Университеты детей в России
Университет детей при Политехническом музее Москвы
Занятия проходят в лектории Политехнического музея, а также в аудиториях Высшей школы экономики, университета МИсиС и Московского политехнического университета.
Стоимость семестра — 8 000 рублей.
Университет детей в Санкт-Петербурге
Занятия проходят в аудиториях ведущих вузов города.
Стоимость семестра — 7 500 рублей.
Немецкий детский онлайн-университет KINDERUNI при Институте Гете
Обучение бесплатное.
Фото: Shutterstock.com, Политехнический музей polymus.ru, университет детей в Санкт-Петербурге www.facebook.com_udetey