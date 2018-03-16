Красноярский школьник создал 3D-учебник по физике

Старшеклассник из гимназии № 13 Дмитрий Егоров разработал интерактивное мобильное приложение, с помощью которого можно изучать физику в 3D-формате, сообщает управление образования Красноярска

Это изобретение может заменить учебники, справочники, рабочие тетради и даже настоящее лабораторное оборудование. Сейчас в в интерактивное учебное пособие включены 8 лабораторных работ из раздела «Механика», но в будущем старшеклассник планирует увеличить их количество. Кроме того каждая работа содержит описание, контрольные вопросы, а также шпаргалки по основным физическим законам, погрешностям измерительных приборов, таблицам кратности и дольности, характеристикам оборудования и другой справочной информации. Школьники могут вести расчёты прямо в программе в специальной таблице, сохранить её и отправить учителю на проверку.

Благодаря виртуальному учебнику обычный курс школьной физики «оживает». В процессе решения лабораторных работ ученики могут познакомиться с 3D-моделями оборудования.

По мнению автора, «AR-пособие» делает процесс изучения физики легким и интересным, улучшает восприятие информации, мотивирует школьников изучать физику и проводить собственные исследования. Программа предназначена для мобильных устройств с операционной системой Android. Приложение и карточки для визуализации находятся в свободном доступе, их могут скачать все желающие.