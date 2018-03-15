Школьники продемонстрировали знания по безопасности

15 марта в школе № 14 прошел заключительный этап Московской предпрофессиональной олимпиады по комплексной безопасности среди столичных школьников.

Днем ранее участники уже продемонстрировали свои теоретические знания, и теперь им предстояло применить их на практике.

Всего же ребятам в этот день необходимо было преодолеть шесть этапов состязаний.

На первые четыре этапа участникам отводилось по пять минут. В течение этого времени школьники должны были показать свое умение ориентироваться на местности, потушить условный пожар в квартире и оказать первую помощь пострадавшему.

В завершение первой части участникам предстояло определить, какой именно тип гранаты лежит перед ними на столе и правильно указать петличный знак написанного на билете рода войск Вооруженных сил Российской Федерации

Не все выступления первого этапа прошло гладко. Некоторые ребята, переволновавшись, пытались выдернуть условно горящий электроприбор металлической палкой, а не предложенной в качестве второго варианта деревянной клюшкой.

Другие, пытаясь вспомнить порядок действий при оказании первой помощи, не укладывались в отведенные им две минуты.

Впрочем, большинство школьников успешно прошли испытания, демонстрируя память и хорошие рефлексы, привитые им на уроках основ безопасной жизнедеятельности.

Основные проблемы возникали на втором этапе. Ведь не каждый сможет за минуту собрать автомат и проползти с ним через «зону обстрела».

Эта часть, разумеется, лучшего всего далась тем, кто учится в кадетских классах.