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Школьники продемонстрировали знания по безопасности
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Школьники продемонстрировали знания по безопасности 

Вечерняя Москва 20 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
15 марта в школе № 14 прошел заключительный этап Московской предпрофессиональной олимпиады по комплексной безопасности среди столичных школьников.
Днем ранее участники уже продемонстрировали свои теоретические знания, и теперь им предстояло применить их на практике.
Всего же ребятам в этот день необходимо было преодолеть шесть этапов состязаний.
На первые четыре этапа участникам отводилось по пять минут. В течение этого времени школьники должны были показать свое умение ориентироваться на местности, потушить условный пожар в квартире и оказать первую помощь пострадавшему.
В завершение первой части участникам предстояло определить, какой именно тип гранаты лежит перед ними на столе и правильно указать петличный знак написанного на билете рода войск Вооруженных сил Российской Федерации.
Не все выступления первого этапа прошло гладко. Некоторые ребята, переволновавшись, пытались выдернуть условно горящий электроприбор металлической палкой, а не предложенной в качестве второго варианта деревянной клюшкой.
Другие, пытаясь вспомнить порядок действий при оказании первой помощи, не укладывались в отведенные им две минуты.
Впрочем, большинство школьников успешно прошли испытания, демонстрируя память и хорошие рефлексы, привитые им на уроках основ безопасной жизнедеятельности.
Основные проблемы возникали на втором этапе. Ведь не каждый сможет за минуту собрать автомат и проползти с ним через «зону обстрела».
Эта часть, разумеется, лучшего всего далась тем, кто учится в кадетских классах.
— Вопросы безопасности очень важны как для школьников, так и для взрослых. Самая большая ценность — это жизнь и здоровье ребенка, — отметил руководитель Клуба учителей ОБЖ «Центр обеспечения жизнедеятельности», заместитель директора Городского методического центра Департамента образования города Москвы Николай Антонов. — На этой олимпиаде детям дается возможность показать свои знания и умения, полученные в школе, где объясняется, как правильно действовать в экстремальной ситуации, пусть и заранее смоделированной.
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