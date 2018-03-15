Греф предсказал появление около 200 новых профессий к 2030 году

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что к 2030 году появится около 200 новых профессий. Об этом он заявил в ходе форума « Россия — страна возможностей».

«Мы говорим о том, что к 2030 году увидим огромное сокращение профессий и появление около 200 новых профессий, которых сегодня нет. Эти профессии будут основаны на пяти ключевых вещах, которые являются смесью технологии и способностью человека к развитию и обучению», — сообщил он.

Также в своем выступлении Герман Греф сообщил, что умение заинтересовать и «зажечь» ученика — это ключевая проблема, связанная с трансформацией в образовании. «Должны поменяться каждый из ключевых элементов в системе образования, в том числе и такие вещи как soft skills», — сказал глава Сбербанка.

Ранее Герман Греф заявлял о том, что российская система образования готовит недостаточное количество кадров для цифровизации экономики.