Стипендии от депутата. Отличников в Новосибирске наградили

Награда за старания и отличную учёбу

Традиция вручать стипендии лучшим ученикам по результатам каждой учебной четверти появилась на избирательном округе депутата Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Червова восемь лет назад. С тех пор самые талантливые, спортивные, умные, активные отличники из шести школ округа регулярно получают премию. Всего по итогам второй четверти Дмитрий Червов вручил особо отличившимся школьникам 58 свидетельств о депутатских стипендиях.

«Уверен, что эти премии станут для ребят стимулом к тому, чтобы стараться отлично учиться, ведь без знаний невозможно добиться успехов на любом поприще, — говорит Дмитрий Червов. — Надеюсь, что количество стипендий будет только увеличиваться. Я бы очень хотел, чтобы ребята гордились своей школой, прекрасными педагогами, которые своим ежедневным непростым трудом вносят вклад в судьбу каждого ученика».

Подарок мамам к празднику

На этот раз торжественное событие — вручение свидетельств о депутатских стипендиях — совпало с Международным женским днём 8 Марта. Поэтому от души порадоваться успехам своих детей мамы смогли все вместе — их тоже пригласили на школьный праздник.

В просторном актовом зале, расположенном в новой пристройке к школе № 94, яблоку негде было упасть. Сегодня здесь концерт в честь двойного праздника. Все зрители — это родители. Они, глядя на сцену, не скупились на улыбки и громкие аплодисменты для юных артистов. А те блистали всеми гранями своего таланта в пластических этюдах, зажигательных танцах, хоровом и сольном пении, в декламации стихов, причём на английском языке. Совершенно понятно, что творческая жизнь в этой школе бьёт ключом!

«Дорогие девочки, девушки, мамы и бабушки, сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта, — поздравил всех собравшихся на этот праздник сам депутат Дмитрий Червов. — Сегодня мы признаёмся вам в любви, благодарим за ваше тепло, поддержку, понимание и мудрость. Будьте всегда красивыми, счастливыми, успешными. Весеннего вам настроения!»

В школе № 94 депутатские стипендии получили 10 лучших учеников. Среди них — Константин Савин. «Денежная премия для меня — это не просто поощрение за хорошую учёбу и активную общественную деятельность, — говорит школьник. — Депутатская стипендия придаёт уверенность в собственных силах, повышает самооценку, стимулирует на новые достижения».

Кстати, недавно депутат оказал школе материальную помощь на покупку музыкальной аппаратуры для зала. Теперь о фонограмме можно позабыть — все концерты и праздники будут проходить под «живую» музыку. Ребята уже сказали, что очень довольны таким подарком.

Кроме того, в этом учебном заведении в декабре 2017 года по федеральному проекту «Самбо в школе» оборудовали спортивный зал. Здесь дети начиная с 1 класса обучаются азам самбо.

«Мы стараемся не пропустить ни одной тренировки», — почти хором отвечают пятиклассники на вопрос, нравится ли им такая физкультура.