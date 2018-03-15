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Африканским школьникам, изучавшим Word по рисункам на доске, пожертвовали компьютеры
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Африканским школьникам, изучавшим Word по рисункам на доске, пожертвовали компьютеры 

Bigpicture.ru 15 марта 2018
Фото: Bigpicture.ru
Собравшая симпатии интернет-аудитории история с учителем из Ганы, преподававшим информатику при помощи мела и доски, получила позитивное развитие — различные организации, включая один британский университет и саму компанию Microsoft, расчувствовались и подарили школьникам компьютеры.
Многие дети признались, что впервые увидели настоящие компьютеры. Между тем для того, чтобы сдать национальный экзамен в Гане, всем ученикам, независимо от того, в богатой или бедной школе они учились, необходимо обладать определенными знаниями информатики и представлять, как работают программы.
Источник: Quartz
Не так давно соцсети облетели фотографии преданного своему делу учителя, который, несмотря на отсутствие необходимого оборудования, упорно обучал своих учеников основным элементам Microsoft Word, старательно вырисовывая интерфейс программы на школьной доске при помощи мела.
Фото: Ричард Акото.
Так выглядела компьютерная мышка из мела. Фото: JoyOnline.
12 марта африканская компьютерная школа NIIT пожертвовала образовательному учреждению пять компьютеров и комплект учебников по информатике. Учитель, Ричард Акото, получил личный компьютер от Microsoft и пакет образовательных программ, а также приглашение на недавно проходившую в Сингапуре образовательную конференцию — где ему и вручили подарки.
Фото: Ричард Акото.
Несмотря на проявленную щедрость, учитель в интервью изданию Quartz отметил, что нескольких компьютеров не хватит для того, чтобы полноценно преподавать школьникам образовательную программу. Остается надеяться, что на этом история не завершится и дети получат ресурсы, в которых нуждаются.
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