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Патриарх Кирилл рассказал о требованиях к священникам при светских вузах
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Патриарх Кирилл рассказал о требованиях к священникам при светских вузах 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал духовенство РПЦ развивать институт университетского духовенства и отметил, что священникам при вузах желательно иметь высшее светское образование.
"Университетский священник, домовая церковь в вузе — демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки. Вы найдете церковь и в Оксфордском, и Гарвардском университете. Присутствие капеллана (там) так же естественно и органично, как и присутствие светского профессора", — сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета РПЦ, добавив, что в России ярким примером такого взаимодействия является церковь мученицы Татианы при МГУ.
При этом развитие института священников при вузах, как заверил он, — «не какой-то клерикальный поход на науку и на высшие учебные заведения». Это, прежде всего, традиция, которая когда-то принадлежала России, а сейчас принадлежит многим странам, в том числе европейским и американским.
Кроме того, добавил патриарх, университетские священники «призваны удовлетворять самым взыскательным требованиям». «Желательно, чтобы у вузовского пастыря было высшее светское образование — я бы сказал, даже более чем желательное. В каких-то случаях это необходимое условие. Священник должен находиться на том же самом образовательном уровне со студентами и с преподавателями, ведь беседы, которые он будет проводить, могут касаться не только исключительно духовных тем. Они могут проходить в русле общекультурного дискурса, который бы включал в себя научные темы. Священник должен быть авторитетным участником такого дискурса», — заявил глава РПЦ.
Он призвал священников внимательно подходить к общению со студентами и быть честными перед ними. «Молодежь внимательно и интуитивно не прощает лукавства и благочестивого формализма в общении с собой», — убежден патриарх.
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