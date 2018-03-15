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Бесплатная автошкола для инвалидов выпустила первых курсантов
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Бесплатная автошкола для инвалидов выпустила первых курсантов 

Все новости Новосибирской области 15 марта 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
Сегодня, 15 марта, в Новосибирске состоялся первый выпуск учеников единственной в Сибирском федеральном округе бесплатной автошколы для инвалидов. 200-часовое очно-заочное обучение прошел 41 человек. Свидетельства об окончании автошколы выпускникам вручил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Он осмотрел учебные классы и автодром, на котором прошли показательные выступления первых выпускников автошколы. Автошкола находится на территории автошколы ГАУ СО Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» (ул. Жуковского, 98, корпус 6).
«Сегодня не самое масштабное, но очень важное событие — мы торжественно открываем первую в Сибири автошколу, которая дает возможность, на бесплатной основе людям любых возможностей отучиться на право получения водительского удостоверения, — сказал Андрей Травников. — В России таких школ всего лишь десять. Мы прекрасно понимаем, что коммерческие автошколы не могут себе позволить такие услуги, нести дополнительные расходы. Поэтому для нас было очень важно в рамках развития доступной среды создание широких возможностей для того, чтобы люди имели возможности жить полноценной жизнью — не только в учреждениях, но и на территориях городов, на территории Новосибирской области. Поэтому правительством региона было принято решение оказать бюджетную поддержку центру адаптации, для того чтобы оборудовать площадку, завезти соответствующее оборудование, разработать учебные программы. И вот сегодня присутствуем на мероприятии, завершающем эту работу. И уже 41 выпускник автошколы в ближайшее время получит сертификаты и возможность приступить к сдаче экзаменов в ГИБДД. Я всех вас поздравляю с этим событием. Желаю успешной сдачи экзаменов — с первого раза. А автошколе — большого количества курсантов и развития, безусловно, важного дела».
Напомним, что в ноябре 2017 года в структуре ГАУСО НСО «Областной центр социальной адаптации граждан» был создан отдел обучения, который, в соответствии с лицензией министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, осуществляет образовательную деятельность по подготовке водителей транспортных средств категории «В».
В автопарке школы пять машин, две из которых с ручным управлением и предназначены для маломобильных граждан. На территории автошколы расположен профессиональный автодром с твердым асфальтовым покрытием площадью
2500 кв. м  В штате отдела обучения — три мастера производственного обучения, два преподавателя теоретической части и сурдопереводчик. Обучение ведется на русском языке и языке жестов.
«Для меня автомобиль — это средство передвижения в те места, куда невозможно добраться общественным транспортом, — рассказывает курсант автошколы Алексей Протасов. — Мы живем в большом городе, и очень важно добраться в любое нужное место. Проблема обучения вождению автомобиля инвалидов — важный вопрос. Мы рады, что появился такой инструмент обучения со специально подготовленными инструкторами. В этой школе есть все необходимое для человека, несмотря на то, какая у него инвалидность: по слуху или связанная со сложностями передвижения».
Правительство Новосибирской области реализует меры, направленные на формирование комфортной, безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Большое внимание уделяется решению вопросов доступности социальных, транспортных объектов. Открытие в ноябре 2017 года автошколы для людей с ограниченными возможностями здоровья — один из примечательных примеров.
Фото Никиты Давыденко
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