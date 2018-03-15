Нужно создавать новую систему организации питания — Лазарев

«Я рад, что эта встреча состоялась. У меня, как и у многих, сложилось ощущение, что люди соскучились, что вопросы накопились, что до этого не было обратной связи», — сказал по итогам встречи главы города Владимира Панова с общественностью и родителями депутат городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев

«Это одна из первых встреч с родителями, защищающими интересы детей, и представителями муниципальной власти, на которой присутствовал глава города. Мне кажется, состоялся честный диалог. Иногда он был на повышенных тонах. Мне понятна озабоченность родителей, тем более что я сам отец двоих детей. Претензии к качеству питания, на мой взгляд, обоснованные, к организации питания тоже обоснованные. На встрече прозвучали разные точки зрения. Однако, общий вывод, общий посыл встречи, что с организацией питания, с качеством питания, с меню нужно что-то делать, менять в лучшую сторону.

Совершенно очевидно в этой ситуации, что с учетом накопившихся проблем, нужно создавать новую систему организации питания с единым меню, с едиными требованиями к качеству питания. И эту систему нужно максимально приближать к школам, к родителям. Я считаю, что в оптимальной модели организатором питания должен выступать непосредственно директор школы.

В ходе открытого диалога конкретные предложения об изменении ситуации в лучшую сторону были произнесены — это хороший посыл со стороны главы города Владимира Панова в адрес родителей. Во всяком случае, движения, направленные на улучшение ситуации в этой сфере, уже начались», — отметил Лазарев.

Как сообщалось ранее, 13 марта глава Нижнего Новгорода Владимир Панов провел встречу с представителями родительских комитетов, депутатами городской Думы, членами Общественной палаты Нижнего Новгорода и активистами Общероссийского народного фронта по вопросу организации питания в школах и детских садах.