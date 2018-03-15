Ещё
Нужно создавать новую систему организации питания — Лазарев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нужно создавать новую систему организации питания — Лазарев 

Newsroom24 15 марта 2018
Фото: Newsroom24
«Я рад, что эта встреча состоялась. У меня, как и у многих, сложилось ощущение, что люди соскучились, что вопросы накопились, что до этого не было обратной связи», — сказал по итогам встречи главы города Владимира Панова с общественностью и родителями депутат городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев.
«Это одна из первых встреч с родителями, защищающими интересы детей, и представителями муниципальной власти, на которой присутствовал глава города. Мне кажется, состоялся честный диалог. Иногда он был на повышенных тонах. Мне понятна озабоченность родителей, тем более что я сам отец двоих детей. Претензии к качеству питания, на мой взгляд, обоснованные, к организации питания тоже обоснованные. На встрече прозвучали разные точки зрения. Однако, общий вывод, общий посыл встречи, что с организацией питания, с качеством питания, с меню нужно что-то делать, менять в лучшую сторону.
Совершенно очевидно в этой ситуации, что с учетом накопившихся проблем, нужно создавать новую систему организации питания с единым меню, с едиными требованиями к качеству питания. И эту систему нужно максимально приближать к школам, к родителям. Я считаю, что в оптимальной модели организатором питания должен выступать непосредственно директор школы.
В ходе открытого диалога конкретные предложения об изменении ситуации в лучшую сторону были произнесены — это хороший посыл со стороны главы города Владимира Панова в адрес родителей. Во всяком случае, движения, направленные на улучшение ситуации в этой сфере, уже начались», — отметил Лазарев.
Как сообщалось ранее, 13 марта глава Нижнего Новгорода Владимир Панов провел встречу с представителями родительских комитетов, депутатами городской Думы, членами Общественной палаты Нижнего Новгорода и активистами Общероссийского народного фронта по вопросу организации питания в школах и детских садах.
«Нужно таким образом организовать работу, чтобы через неделю подготовить предложения и направить для оценки всем участникам встречи. Мы будем вместе с родителями, с Общественной палатой и ОНФ стараться улучшать школьное и дошкольное питание наших детей, — отметил глава Нижнего Новгорода.
Newsroom24: последние новости
Приволжский медуниверситет получил свидетельство о госаккредитации Названы самые инновационные школы Нижегородской области Симуляционный центр непрерывного медицинского образования открыт в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП35
Порошенко поставили ультиматум по Крыму269
Умер Александр Павловский12
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»126
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина154
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение