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В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья пройдет олимпиада для школьников
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В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья пройдет олимпиада для школьников 

АиФ 15 марта 2018
31 марта и 1 апреля 2018 года старшеклассники из 250 школ, расположенных в 20 регионах зоны ответственности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, примут участие в первом этапе всероссийской олимпиады школьников «Россети».
В первом этапе примут участие учащиеся старших классов из 167 школ Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей (зона ответственности МРСК Центра), а также ученики 87 школ из Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областей, Республик Марий Эл и Удмуртия (территория ответственности МРСК Центра и Приволжья).
Олимпиаду для школьников электросетевые компании группы Россети проводят в целях выявления и развития талантливых школьников, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, и вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.
Олимпиада будет проводится ежегодно в два обязательных этапа: отборочный — по предметам «физика», «математика», «информатика» и заключительный, направленный на проверку умения применять имеющиеся знания по предметам в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.
В настоящий момент 15 вузов и техникумов 20 регионов Центра и Приволжья России подтвердили свое участие в олимпиаде, а также участие своих представителей в составе жюри конкурса и апелляционных комиссий.
Победители и призеры олимпиады в каждом регионе будут выявлены после ее второго и заключительного этапа который будет проводиться 21 апреля 2018 года. Церемония награждения победителей и призеров всероссийской олимпиады «Россети» состоится в Москве, после чего лауреаты отправятся в Сочи для участия в энергетической проектной смене, проводимой ПАО «Россети» совместно с образовательным центром «Сириус».
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