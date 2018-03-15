Роль и миссию русского языка обсудили в Киргизии

Дискуссия на тему «Сохранение роли русского языка в информационно-коммуникационной среде Киргизстана : образование, масс-медиа, бытовое общение» прошла в Бишкеке . Накануне активисты фонда «Евразийцы — новая волна» провели в столице блиц-опрос, интересуясь у респондентов разных возрастов, национальностей и профессий, нужен ли им русский язык. Ни один не высказался против. Так почему в Киргизии все чаще говорят о том, что русский язык менее востребован, чем английский или турецкий? На этот и другие вопросы отвечали участники дискуссии.

Ирина Карамушкина, депутат парламента:

— Как член комитета по обороне и нацбезопасности Жогоку Кенеша (парламента КР), уверена, что вытеснение русского языка угрожает безопасности страны. Но недавно услышала выступление местного филолога, которая призвала не тратить на подобные дискуссии время. Дескать, проблемы с русским языком в республике не существует. Но она есть, и возникает, в первую очередь, из-за политиков. К примеру, в ходе парламентских обсуждений не раз слышала резкие, агрессивные замечания в адрес депутатов и приглашенных чиновников, выступающих по-русски.

Конституция республики заявляет о равном отношении ко всем гражданам вне зависимости от языка, на котором они говорят. Но сейчас мы видим, что русский язык вытесняется отовсюду, включая документооборот. Не владеющих госязыком не берут на работу в органы власти. Языковой вопрос таким образом вынесен в сферу политики.

Кстати, намерение утвердить русский язык в статусе официального власти республики продекларировали еще в 1995 году, однако законодательно эта инициатива была закреплена только в 2000-м. К тому времени более 400 тысяч русскоязычных граждан разных национальностей уже покинули страну.

Кудайберди Кожобеков, замминистра образования и науки:

— В информационно-культурном пространстве республики используется более десяти языков. Мы уже изменили принципы их преподавания, обеспечив переход от изучения языка как совокупности грамматических форм к обучению языку как средству коммуникации. Иными словами, детей учат в первую очередь говорить, а грамматика выступает «каркасом», который позволяет выражать мысли правильно.

Одной из серьезных проблем для республики является то, что для большинства детей, обучающихся на русском языке, он неродной. Школьники вынуждены прикладывать дополнительные усилия, чтобы и язык освоить, и знания по другим предметам получить. Но результаты впечатляют, школы с русским языком обучения показывают более высокое качество знаний по математике и естественно-научным предметам. Вероятно, это одна из главных причин, побуждающих родителей отдавать детей в образовательные учреждения с русским языком обучения. Ежегодно контингент учащихся там растет на 5-6 тысяч человек.

Свою роль в этом сыграли и повышение квалификации учителей-русистов, и изменение методики преподавания, и рост оснащенности школ хорошими учебниками по русскому языку, да и усердие детей. К сожалению, именно школы с русским языком обучения и в Бишкеке, и в регионах ощущают наибольший дефицит кадров. Имевшая место в 1990-х массовая эмиграция русских из страны привела к еще одному грустному факту: ученики региональных школ сталкиваются с проблемой отсутствия языковой среды. На местах почти не осталось людей, для которых этот язык родной. В результате по-русски дети общаются лишь на уроке.

Мы разработали программу «Русский язык для учителя», учебное и методическое пособия для педагогов-предметников, которые будут преподавать предмет на втором (русском) языке. Повышением квалификации учителей занимаются ресурсные центры Педагогического университета имени Арабаева и Ошского госуниверситета.

Аныйпа Махмадназарова, учитель-русист Аламудунской СШ N 1, лауреат Международного Пушкинского конкурса (2015-й):

— Традиции изучения русского языка в течение столетия в Киргизстане — факт, заслуживающий особого уважения. Но в сельских школах сейчас наблюдаются проблемы. Дети переходят в средние классы еще, по сути, неподготовленными, и не удается сразу давать им полноценные, в рамках программы, знания по русскому и другим предметам, так как они недостаточно владеют языком.

Проблемы типичны: ученики не могут подобрать более двух синонимов к одному слову, а множество синонимов — богатство русского языка. Словарей нет, учебники еще советских времен, обветшали и устарели, а новая литература вызывает вопросы. Недавно получили адаптированный для нас учебник по русскому для пятиклассников и отнюдь не обрадовались. К примеру, в прежнем пособии в одном из заданий детям было предложено описать картину русского художника «Февраль в Подмосковье ». В новом варианте ее заменили картиной Айтиева «Полдень». Но почему-то при этом авторы не заменили вопросы, на которые должны отвечать дети, описывая увиденное. Такое впечатление, что, не сняв русский сарафан, надели калпак и при этом утверждаем, что создаем свои учебники.

Плачевно и качество выпускаемых учителей-русоведов. Недавно я была на семинаре и услышала от одного из преподавателей, что женой Пушкина была Нина Чавчавадзе . Одна из основ стратегии минобразования — дать дорогу молодым кадрам. Но это нарушает связь поколений, в результате чего педагоги с огромным опытом и стажем не могут передать знания молодым коллегам.

Вера Черненко, преподаватель столичной школы-гимназии N37:

— Ситуация в целом неплохая. Преподавание русского языка сейчас ведется вариативно, в сопоставлении с иными языковыми и культурными традициями, через осознание учениками своей языковой принадлежности и познание картины мира другого народа. С 2015 года, на основе новых стандартов, к примеру, в пятом классе дети изучают эпосы киргизского и былины русского народов, сопоставляют и анализируют тексты, изучают пословицы и поговорки.

Мы пытаемся научить детей анализировать и сопоставлять национальные и общечеловеческие культурные ценности, знакомить их с азами русской культуры, речевого поведения. Задача — помочь подрастающему поколению понять, что владение русским языком делает человека «аристократом духа», способным глубоко чувствовать, выражать свои мысли и чувства, уважать других и добиваться успеха.

Мамед Тагаев, доктор филологии, професссор:

— Киргизстан — бедная страна, и до недавнего времени у нас имелось одно важнейшее преимущество — людские ресурсы. Что такое человеческий капитал? В моем понимании — образованные граждане, способные решать современные технологические, научные, социальные задачи. Но можно ли взрастить человеческий капитал, владея одним языком? Конечно, нет! В Евросоюзе , к примеру, все говорят, кроме родного языка, и по-английски.

Во время недавней поездки в регион поинтересовался у встреченного в поле крестьянина, нужен ли ему русский язык. Тот честно ответил: нет! Ему довольно своего поля, кетменя, которым он возделывает землю, дома, семьи, где все общаются на родном, киргизском языке. Но тут же добавил: русский нужен его детям! Он хочет, чтобы они учились в русскоязычной школе, где получат более качественное образование.

Одной из серьезных проблем считаю отсутствие в системе высшего образования подготовки учителей начальных школ. Работа с учащимися этих классов — не только педагогика, но и психология.

Добавлю: если в Киргизстане установится «кетменная экономика», то русский язык действительно станет ненужным. Но его утрата для республики окажется страшнее, чем отключения электричества.

Кстати

С 2001 по 2017 годы, по данным минобразования КР, число школ с русским языком обучения выросло со 140 в до 198, а число учеников — со 112 до 138 тысяч. Но доля этих учебных заведений составляет всего 9,1 процента от общего их числа. В начальных классах городских школ с русским языком обучения насчитывается до 50-60 человек. Существуют школы со смешанным языком обучения — киргизско-русские, узбекско-русские и русско-узбекско-таджикские. За 16 лет их количество увеличилось с 334 до 424.

В 65 процентах детских садов обучение и воспитание осуществляется на русском языке. В детсадах с киргизским языком для старших групп проводятся занятия по русскому (соответственно в садах с русским — по киргизскому языку).