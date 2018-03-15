В школу больше не пойдем: почему ростовчане переводят детей на семейное обучение

«Просиживает штаны», «учиться не хочет напрочь», «в школу ходит, а знаний ноль», «надоели скучные уроки», — эти слова, наверное, можно услышать от каждого, у кого есть ребенок-школьник. Кто-то переводит ребенка из одной школы в другую в надежде найти «идеальное» образование, а кто-то учит свое чадо самостоятельно. Мы расскажем несколько историй ростовчан, для чьих детей не звенит звонок на урок.

«Дочь вернулась в школу за общением, а его там не было»: история Алисы Осиповой

Валентины Осиповой дочь Алиса перешла на семейное образование в 2015 году. Как рассказывает женщина, после занятий девочка всегда приходила поникшая и уставшая.

— Алисе нравилось учиться, но ходить в школу она не хотела. Я долго изучала особенности семейного обучения и в итоге решила учить ребенка дома сама, — рассказывает Валентина. — Директор школы, где училась Алиса, не с уважением отнеслась к нашему решению, но спрашивала, смогу ли я сама преподавать дочери необходимые предметы, ведь это очень ответственно. В нашей школе мы были уже третьей семьей, которая захотела обучать ребенка дома. С бумажками, конечно, пришлось повозиться. Для перехода нужно написать заявление на имя директора об отчислении ребёнка из школы, указать, что вы хотите перевести ребенка на семейное обучение, а школу посещать только для того, чтобы пройти аттестацию. Потом в отдел образования тоже уведомление о переходе отнести надо. В общем, побегать из одной инстанции в другую пришлось немало.

Валентина говорит, что она не против самой школы и учителей. По мнению мамы Алисы, проблема состоит в сложившейся системе школьного образования.

— Очень много талантливых педагогов вынуждены увольняться из школ, потому что им просто не дают проявить свою креативность. Куча бумажек, отчетов, отписок — учителя профессионально выгорают, из-за чего страдают как сами преподаватели, так и дети, — говорит женщина.

Программу второго класса Алиса проходила дома. И, несмотря на то, что учиться дома ей нравилось, девочка говорит, что она скучала по школьным друзьям и учителям.

— В третьем классе мы снова вернулись в школу, — делится мама Алисы. — Я решила, что не буду держать ребенка на семейном обучении, раз ей так хочется обратно в школу. Но через две недели дочь стала проситься домой. Понимаете, она вернулась в школу за общением, а его там не было. Дети на переменах играли в мобильные игры, каждый сидел, уткнувшись в свой смартфон. Бегать и прыгать в коридорах не разрешали. В общем, тот год стал для нас испытанием. Сейчас мы снова на семейном обучении и ни о чем не жалеем.

Игра — это тоже часть обучения

Валентина Осипова ведет свой ютьюб-канал, где рассказывает о том, как они учатся с Алисой дома. Школьное образование, по мнению женщины, — это не для всех.

— Есть ребята, которые профессионально занимаются танцами, музыкой, спортом. Мне кажется, что родителям стоит задуматься о том, что гораздо продуктивнее позволить детям тратить больше времени на развитие их талантов, чем «просиживать штаны в школе».

«Учиться дома нам спокойнее»: история Глеба и Леды

10-летняя Леда и её 13-летний брат Глеб тоже учатся дома. Дети рассказывают, что дома они чувствуют себя расслабленно и спокойно, ведь в любой момент можно прервать занятия и отдохнуть.

— Вот бывает, что день у меня был тяжелый и я не успеваю какое-то задание сделать, — говорит Леда. — И я откладываю то, что сейчас не могу выполнить. А утром встаю и доделываю. Из предметов я больше всего люблю русский язык, математику и биологию. Еще история и география тоже мне нравятся.

Брату Леды нравятся химия и биология, а в свободное время Глеб изучает программирование и ходит на скалолазание.

— Кроме учебы, мы с сестрой еще много чем занимаемся. Леда вот на танцы ходит, рукодельничает, шьет что-то постоянно, рисует, — приобнимает сестру Глеб. — А я разные компьютерные программы осваиваю, спортом увлекаюсь и с друзьями, конечно, регулярно встречаюсь, без этого никак. Раньше мама с папой нас постоянно контролировали, а сейчас они уже нам доверяют, знают, что мы всё равно сделаем домашку, поэтому лично мне нравится учиться дома.

За время совместных занятий в центре ребята успевают подружиться

Кирилл Гончаров: «Я не смог найти общий язык с учительницей»

Восьмиклассник Кирилл Гончаров перешел на семейное обучение месяц назад из-за конфликта в школе. По мнению родителей мальчика, классная руководительница предвзято относилась к их сыну: несправедливо занижала оценки и недооценивала способности мальчика.

— Я не планировал учиться дома, просто в школе не смог найти общий язык с учительницей, и мне было неинтересно сидеть на уроках, — говорит Кирилл. — Родители хотели перевести меня в другую школу, но нам везде отказали — восьмые классы переполнены, так что теперь я занимаюсь дома. По математике меня проверяет папа, он у меня программист и математик. А мама объясняет литературу, биологию, русский, ну и контролирует как меня, так и папу, — смеется Кирилл Гончаров.

Мама Кирилла Диана считает, что химию в школе преподавали очень плохо, и знаний по этому предмету у сына нет никаких. Так что пришлось нанимать репетитора, чтобы он объяснил всё ребенку с нуля.

— Знаете, эти горящие глаза после занятий, когда мой ребенок сел в машину и начал с восторгом рассказывать, что он понял, как составлять уравнения химических реакций, я не забуду, наверное, никогда, — делится Диана. — Семейное обучение для нас было запасным вариантом, а сейчас я понимаю, что этот запасной вариант оказался лучшим решением.

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Мама и папа вместо учителей

Школе не важно, где и как учатся «хоумскулеры» (так называют детей на семейном образовании), но и ответственность за то, усвоил ребенок знания или нет, она не несет. Самое главное, чтобы он успешно прошел аттестацию, то есть тестирование на знание предмета. Как правило, аттестация проводится по четвертям или полугодиям учителями школы, за которой закреплен ребенок. В случае, если «хоумскулер» тест не сдаст, родителям придется отказаться от идеи семейного образования и отдать своё чадо в школу.

Поддерживают семейную форму обучения не все. Папа 12-летней Вари Подчериной Вячеслав считает, что школа — это один из важнейших этапов в жизни каждого человека.

— Возможно, обучение ребенка дома — это неплохо, но ведь не все родители могут постоянно находиться рядом с детьми и заниматься ими, — говорит мужчина. — Но даже если бы я не работал, то всё равно не стал бы переводить ребенка на семейное образование. Я не могу представить, что моя дочь, когда вырастет, не вспомнит ни одной веселой и смешной истории, связанной со школьной жизнью.

Почему родители не хотят отдавать своего ребенка в школу? Психолог Ольга Борздова полагает, что сегодняшнее школьное образование всё еще имеет серьезное советское наследие — дети зубрят бесконечные параграфы в учебниках, но не знают, как проводить опыты по химии, физике, биологии, заучивают пересказы на иностранном языке, но при живом общении не могут элементарно связать и двух слов.

Руководитель центра поддержки семейного обучения «Свирель» Ирина Козинченко полагает, что не все дети осваивают школьную программу с одинаковым темпом. Кто-то готов изучать быстрее и глубже, а кому-то нужно больше времени, чтобы понять то, о чем говорят в классе.

— Есть детки, которые просто неуютно себя чувствуют в большом коллективе, они отвлекаются или стесняются. Если у ребенка возникают такие проблемы, то родители могут помочь ему, а не ругать за очередные плохие оценки и дисциплину в школе, — сообщает Ирина. — Сейчас многих пугает то, что, находясь на семейном обучении, ребенок не социализируется и не получает опыта взаимодействия со сверстниками. Но это не так, ведь родители «хоумскулеров» постоянно организовывают встречи, экскурсии и дискуссионные клубы для своих детей.

В центре поддержки ребята много мастерят своими руками

Мнение специалиста

— Выбор подразумевает под собой и ответственность, — говорит психолог Ольга Борздова. — Например, ребенку, который учился в свободной и творческой домашней атмосфере, потом будет сложно в университете или на работе, ведь ему придется придерживаться четкого графика и фиксированного рабочего времени.

По мнению психолога, дети на семейном обучении всё равно недостаточно социализированы. Никакое посещение семейных центров и экскурсий не заменит школьной обстановки.

— В каждом коллективе существуют свои негласные ценности и правила, которым бессознательно следуют как дети, так и взрослые. На мой взгляд, «хоумскулеры» менее стрессоустойчивы и могут испытывать сложности в формировании самооценки, потому что ребенку важно сравнивать себя с другими детьми, чтобы адекватно оценивать свои навыки, — сообщает психолог.

Директор «Школы № 5» Анатолий Божко считает, что это замечательно, когда законодательство предоставляет альтернативные варианты получения образования. Но, как показывает практика, даже программа начальной школы вызывает у родителей много вопросов, и они порой не знают, как объяснить ребёнку сложные темы.

Внеурочная деятельность, дополнительное образование, различные мероприятия, которые проводятся в школе, — всё это направлено на всестороннее развитие личности ребенка, — комментирует педагог. — Не всегда родители, переводящие своих детей на семейное обучение, имеют возможность грамотно и эффективно заменить школьную среду.

Возможность семейного обучения (не надо путать его с домашним, когда ребенок вынужден получать образование вне школы из-за инвалидности или тяжелой болезни) была заложена в российское законодательство еще в 1992 году. В статью 10 закона «Об образовании». До 2005 года по закону федеральный бюджет оказывал финансовую поддержку родителям «хоумскулеров». Сейчас государство переложило ответственность за финансовую помощь с федерального на региональный бюджет: каждый регион самостоятельно решает, платить родителям компенсацию за самостоятельное обучение или нет.

В центре для детей установлены почтовые ящики, куда они опускают письма, которые пишут друг другу

Ростовской области , по сообщению Министерства общего и профессионального образования, материальная поддержка для родителей детей, находящихся на семейном обучении, не предусмотрена.

— Денежное пособие в нашем регионе не выплачивается, но дети на семейном обучении имеют право бесплатно посещать школьные кружки, спортивные секции, участвовать в конкурсах и олимпиадах и пользоваться школьными учебниками и пособиями. Они также могут получать бесплатную педагогическую, психологическую и медицинскую помощь, — сообщили в Минобре Ростовской области.