Воспитанники вуза Соколиной горы стали лидерами инженерного соревнования 

Студенты факультета машиностроения Московского политехнического университета стали финалистами Всероссийского технологического фестиваля PROFEST в направлении «Инженерный проект».
Фестиваль организовывали Минобразования и науки Российской Федерации, Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» и Агентство стратегических инициатив.
Ребята представили свой проект — роботизированный манипулятор для выполнения технологических операций. Возможное применение такой «руки» — загружать и выгружать детали в печи, передавать их на следующие технологические операции. Представители факультета информационных технологий МПУ стали обладателями «бронзы» в соревнованиях RoboRacers. Помимо студентов вуза Соколиной горы, участие в соревновании приняли более 1,8 тысяч команд из десятков российских регионов, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. Будущие инженеры испытали свои силы в двадцати пяти роботехнических дисциплинах.
Фото: предоставлено Московским политехническим университетом.