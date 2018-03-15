Ещё
Воспитанники вуза Соколиной горы стали лидерами инженерного соревнования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воспитанники вуза Соколиной горы стали лидерами инженерного соревнования 

Управа района Соколиная гора 15 марта 2018
Фото: Управа района Соколиная гора
Студенты факультета машиностроения Московского политехнического университета стали финалистами Всероссийского технологического фестиваля PROFEST в направлении «Инженерный проект».
Фестиваль организовывали Минобразования и науки Российской Федерации, Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» и Агентство стратегических инициатив.
Ребята представили свой проект — роботизированный манипулятор для выполнения технологических операций. Возможное применение такой «руки» — загружать и выгружать детали в печи, передавать их на следующие технологические операции. Представители факультета информационных технологий МПУ стали обладателями «бронзы» в соревнованиях RoboRacers. Помимо студентов вуза Соколиной горы, участие в соревновании приняли более 1,8 тысяч команд из десятков российских регионов, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. Будущие инженеры испытали свои силы в двадцати пяти роботехнических дисциплинах.
Фото: предоставлено Московским политехническим университетом.
Управа района Соколиная гора: последние новости
Ученики школы №429 освоили приготовление пирожков на занятиях по технологии В школьном отделении на 5-й улице Соколиной горы дети познакомились с профессиями Круглый стол для школьников прошел в Соколиной горе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП36
Порошенко поставили ультиматум по Крыму271
Умер Александр Павловский12
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»128
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина155
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение