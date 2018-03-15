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В российских школах пройдет открытый урок «Спасти жизнь человека»
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В российских школах пройдет открытый урок «Спасти жизнь человека» 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минобрнауки совместно с порталом «Проектория» проведет в 15 марта четвертый открытый урок для российских школьников. Новая встреча будет посвящена тому, как современные высокие технологии помогают медикам спасать жизни людей.
За онлайн-трансляцией открытого урока можно будет наблюдать на портале «Проектория» и в группах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Трансляция открытого урока пройдет из Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС». Модератором выступит руководитель Центра, промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков.
"Медицина в ближайшие годы — это команды врачей и инженеров биотехнологий, 3D-печать органов, цифровые двойники, телемедицина, лазерные, ядерные, нано— и IT-технологии — базис высокотехнологичной медицины, которая становится междисциплинарной областью знаний", — считает ректор "Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»" (НИЯУ МИФИ) Михаил Стриханов, который является одним из приглашенных экспертов открытого урока.
Кроме него в качестве приглашенных экспертов выступят генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России, глава Московского онкологического НИИ (МНИОИ) им. Герцена Андрей Каприн, первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов и советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.
По данным портала «Проектория», предыдущие всероссийские уроки набрали 10 млн просмотров и объединили 26,6 тыс. школ.
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