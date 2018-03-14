Школьный планетарий смогут посещать и жители района

В среду, 14 марта, в столичной школе № 2109 прошла приемка учебного оборудования, поставленного для класса астрономии по проекту «Техносфера современной школы».

Школа № 2109 первой в Москве получила многофункциональный комплекс «Школьный планетарий» по программе тендеров, который проводит столичный Департамент образования. Контракт на поставку оборудования был заключен 7 февраля 2017 года. В комплект входят телескопы, глобусы звездного неба, Луны, Марса с подсветкой, набор «Звездный свет» и набор галилеевых спутников Юпитера, масштабная схема и макеты планет Солнечной системы. Но самое интересное — переносной купольный мультимедиацентр. Это огромный надувной шар, внутри которого установлен компьютер и помещается несколько учеников с учителем. Компьютерные программы можно менять, благодаря чему ребята не только изучают планеты и галактики, но и получают знания по географии, биологии, химии и по гуманитарным дисциплинам.

— Наша школа одна из самых крупных в Москве. Класс астрономии у нас работает уже давно под руководством учителя физики Сергея Стерлова — настоящего энтузиаста своего дела. Но, конечно же, такое прекрасное оборудование появилось впервые. В состав школы входят восемь детских садов, для малышей это бесценное пособие, которое дает основные знания о мире. Планируем, что по выходным школьный планетарий будут посещать жители района, родители с детьми, — рассказала директор школы № 2109 Любовь Егорова

В темноте надувного купола компьютер проецирует на стены и потолок знаки зодиака, звездные системы и галактики, оставляя отсвет на лицах восьмиклассников. Ребята погрузились в те далекие времена, когда ученые и философы воспринимали космос через звездные мифы. Они узнают о том, что карты звездного неба впервые применялись в навигации, помогая в путешествиях и торговле.

— Когда заставляют зубрить сухие строчки, то это неинтересно, а часто и непонятно. А тут объясняют наглядно и захватывающе, само запоминается! — восхищается девятиклассник Максим Коновалов

— Космос привлекает своей неизведанностью. Хотя мне больше нравится алгебра, чем астрономия, но каждый образованный человек должен ее знать, — уверен восьмиклассник Константин Попов

Учитель физики Сергей Стерлов работает в школе № 2109 с момента ее открытия, уже девять лет. Он уверен: астрономия крайне важная наука. В доказательство приводит слова знаменитого ученого Константина Циолковского — «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».

— Человек должен понимать, где он живет, каков он сам и каково его место во Вселенной. Перед ним стоит задача выживания, освоения других планет и галактик. Приобретая знания по астрономии и связывая их с физикой, математикой, ребята развиваются, — говорит Сергей Стерлов.

Как рассказала Любовь Егорова, на классе астрономии школа останавливаться не собирается. Закуплены также четыре робокласса и еще планируется закупить оборудование для инженерного и двух кадетских классов — электронный тир и полосу препятствия. К тому же в двух «Классах благородных девиц» девочки активно изучают журналистику и планируют создать школьное телевидение. Закупки потребуются и для них.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев , руководитель департамента Москвы по конкурентной политике:

— В рамках проекта «Техносфера современной школы» через совместные электронные аукционы будет закуплено оборудование для 382 школ. Будущий поставщик оснастит школьные астрономические лаборатории в 214 образовательных организациях. В прошлом году в рамках проекта проведено около 60 закупочных процедур общей стоимостью 5 миллиардов рублей.