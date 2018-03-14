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Самарские студенты поучаствовали в игре"Что? Где? Когда", посвящённой выборам
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Самарские студенты поучаствовали в игре"Что? Где? Когда", посвящённой выборам 

ТРК Губерния 14 марта 2018
В Самаре впервые провели интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», главной темой которой стали выборы. Продемонстрировать свои знания смогли студенты Самарского университета. Им предстояло ответить на общие вопросы, касающиеся избирательного процесса. И рассмотреть спорные ситуации, которые могут возникнуть во время проведения выборов. Заключительный этап — познавательный кроссворд. Идею провести такой брейн-ринг предложила Молодёжная избирательная комиссия региона. Структура была создана для того, чтобы повысить правовую культуру подрастающего поколения, а также сформировать кадровый резерв для избирательной системы. Среди проектов, реализуемых МИК — «Гражданин». Это интеллектуальные игры для школьников, а также творческий конкурс «Выборы глазами молодежи».
"Молодёжи это очень интересно, как проходят выборы и хочется, чтобы это всё проходило честно. И то, что нам сегодня рассказали, нам поможет", — признался студент Самарского национального исследовательского университета им. Королёва Виктор Амосов.
"Эта игра направлена на привлечение интереса молодёжи, как раз студентов, сверстников и членов нашей комиссии к выборам, к тому главному выбору страны, который состоится через несколько дней. Также ко всей работе избирательных комиссий, чтобы показать студентам и молодёжи, что избирательный процесс — это интересно, это легитимно. И что в этом можно и нужно участвовать", — отметил председатель УИК № 3045 Сергей Филиппов.
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