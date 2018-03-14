Педагогический WEB-клуб поможет учителям в создании программ внеурочной деятельности 

Руководитель проектов АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» Екатерина Перелыгина рассказала «ВН» о важности и перспективах развития проекта. На базе сайта lab-modern.ru создается необходимая для педагогического сообщества площадка для общения и обмена опытом. «Профессиональное общение — это сегодня большая проблема, — поясняет Перелыгина. — Мы очень признательны Фонду президентских грантов за то, что эта локальная педагогическая задача была финансово поддержана. К финалу проекта мы сформировали базу информационных и методических материалов, а теперь будем проводить вебинары и рассказывать педагогам, как с ними работать». Задача проекта — не ранняя профориентация, а возможность научить детей ориентироваться в своих мотивах, сделать свой собственный выбор профессии, не оглядываясь на результаты сдачи ЕГЭ и желание близких. Первым этапом реализации проекта было создание раздела для школьников. Здесь размещены интервью с профессионалами, которым нравится их работа и они готовы о ней интересно рассказать. Учител
я знают, что существует такой подход как «компетентностно-ориентированное задание», когда дети самостоятельно работают с информацией, которую им дал педагог. Так вот эти тексты можно использовать в качестве источников к заданиям. Раздел для педагогов сейчас включает дв а подраздела. Один касается прошедшего в начале марта регионального конкурса методических материалов, организованного совместно с Центром профессионального образования Самарской области, а второй раздел содержит методические материалы для педагогов. Сейчас там висят программы победителей регионального конкурса. Их авторы пользовались методической поддержкой экспертов «Лаборатории модернизации образовательных ресурсов». "Самарские педагоги активно занимаются организацией и реализацией внеурочной деятельности, потому что она входит в образовательный стандарт и оплачивается так же, как обычные уроки, — рассказывает Екатерина. — Многие учителя прекрасно и творчески подходят к своей работе, но не все умеют писать программы. И наша задача — собрать полезный всем опыт и помочь педагогам оформить свои наработки". Проект заканчивается, но работа по созданию площадки для общения самарских педагогов продолжается. На сайте lab-modern.ru есть контакты для связи, так что учителя могут обращаться в «Лабораторию», их материалы после получения экспертной оценки могут быть опубликованы. "Глобальная задача проекта — создать новые связи в педагогическом сообществе, — говорит Перелыгина. — У нас и в образовательном процессе, и во внеурочной деятельности много таких лакун, в которых не всегда понятно, что и как делать. Например, в образовательных стандартах говорится, что должны быть достигнуты «метапредметные результаты», соединяющие все источники знаний. А заданий для получения этих результатов нет в открытом доступе, людей просто не научили способам получения таких результатов. И мы готовы работать над созданием такого экспертного сообщества в Интернете, где педагоги в любое время смогут обмениваться наработками и заданиями, писать программы и успешно участвовать в различных конкурсах".