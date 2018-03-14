Педагогический WEB-клуб поможет учителям в создании программ внеурочной деятельности

Руководитель проектов АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» Екатерина Перелыгина рассказала «ВН» о важности и перспективах развития проекта. На базе сайта lab-modern.ru создается необходимая для педагогического сообщества площадка для общения и обмена опытом. «Профессиональное общение — это сегодня большая проблема, — поясняет Перелыгина. — Мы очень признательны Фонду президентских грантов за то, что эта локальная педагогическая задача была финансово поддержана. К финалу проекта мы сформировали базу информационных и методических материалов, а теперь будем проводить вебинары и рассказывать педагогам, как с ними работать». Задача проекта — не ранняя профориентация, а возможность научить детей ориентироваться в своих мотивах, сделать свой собственный выбор профессии, не оглядываясь на результаты сдачи ЕГЭ и желание близких. Первым этапом реализации проекта было создание раздела для школьников. Здесь размещены интервью с профессионалами, которым нравится их работа и они готовы о ней интересно рассказать. Учител