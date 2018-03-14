Школьные музеи Калининграда распахнут для горожан

Мой Калининград . В Калининграде в Общественной палате Калининградской области 13 марта обсудили вклад музейного сообщества в патриотическое воспитание.

В круглом столе приняли участие депутат Государственной думы Александр Пятикоп и председатель комитета по социальной политике администрации Калининграда Анна Апполонова.

Как заявлено, в Калининграде действуют разнообразные музеи, постоянные и временные экспозиции различной тематики. Среди них особое место занимают музеи школьные. В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 — 2020 годы» воспитательный процесс, направленный на формирование российского патриотического сознания, является одним из приоритетных направлений деятельности школы.

В 41 общеобразовательном учреждении города (82% от общего количества (50) дневных школ) и двух учреждениях дополнительного образования центрами патриотического воспитания обучающихся являются школьные музеи, музейные формирования, уголки памяти.

В 2017-2018 учебном году в образовательных учреждениях функционируют 16 музеев:

— в четырех общеобразовательных учреждениях (№№1, 7, 10, 46)— музеи истории школы;

— в восьми общеобразовательных учреждениях (№№2, 8, 6, 9, 11, 18, 43, 48) и Дворце творчества детей и молодёжи — военно-патриотические и краеведческие музеи;

— в двух общеобразовательных учреждениях (№№21, 23) — музеи авиации и космонавтики (имени Героев Советского Союза летчиков-космонавтов А. А. Леонова, Ю. В. Романенко);

— в школе № — музей природы.

В 27 образовательных учреждениях (№№3, 4, 12, 13, 15, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 56, КМЛ, ГЦО, ДЮЦ «На Молодёжной») функционируют музейные формирования, уголки памяти.

11 общеобразовательным учреждениям присвоены имена героев. В них установлены памятные доски, посвященные выдающимся личностям нашего государства (№7 — Булахов Я. К., № 9 — Дьяков П. М., №15 — Шемендюк П. С., №21 — Леонов А. А., №25 — Грачев И. В., №26 — Емельянов Г. А., №35 — Бутков В. В., №40 — Гагарин Ю. А., №43 — Бровкович А. В., №49 — Бусловский В. В., №50 — Булатов М. А.). Кроме того, в 6учреждениях установлены памятные доски выдающимся личностям (№№ 5, 14, 18, 19, 41, ШИЛИ).

Материалы экспозиций постоянно используются классными руководителями, учителями-предметниками при проведении уроков истории, ОБЖ, внеклассных мероприятий, а также учащимися при подготовке докладов, рефератов, конференций, научно-исследовательских работ.

Ежегодно с целью развития интереса у школьников к истории и культуре родного края, воспитания учащихся в духе патриотизма в городе проводится муниципальный этап областного фестиваля школьных музеев. Фестиваль проводится по следующим номинациям: конкурсы экскурсоводов, макетов для школьных музеев, квест-игры по памятникам истории и культуры Калининграда.

В текущем учебном году в областном фестивале по итогам муниципального этапа (проведен в декабре 2017 года) будут принимать участие обучающиеся из образовательных учреждений №№ 2, 11, 18, 39, Дворца творчества детей и молодёжи, Станции юных техников.

Победителем областного конкурса в 2017 году стал лицей №23, лауреатами — школы №№46, 2, 48.

В ходе обсуждения Анна Апполонова, отметила высокий уровень многих экспозиций и дала поручение проработать возможность посещения школьных музеев не только учащимися, но также всеми горожанами и гостями города — не в ущерб образовательному процессу и требованиям безопасности.