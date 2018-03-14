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Школьная олимпиада среди 3-4 классов прошла в Черемушках
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Школьная олимпиада среди 3-4 классов прошла в Черемушках 

Мои Черемушки 14 марта 2018
Фото: Мои Черемушки
В начальной школе № 1205 прошла предметная олимпиада «Малая Академия — 2018» среди 3-4 классов. Всего в этой олимпиаде приняло участие 45 команд.
Лучшими по математике среди третьих классов стала команда 3 «Г» класса, среди четвертых — 4 «В» класс. Юные математики из этого класса выполнили все задания и набрали максимальное количество баллов — 20. По окружающему миру среди третьих классов сильнейшими стала команда 3 «А» класса, среди четвертых классов — 4 «Е». Сильнейшими среди третьих классов по русскому языку стали команды 3 «Д» и 3 «З» классов, среди четвертых классов — 4 «А».
По результатам всех предметов первое место заняли команды 3 «Д» и 3 «З» классов с результатом — 35,5 баллов и 4 «В» класс с результатом — 50,5 баллов. Вторые места у 3 «Г» класса с общим результатом 33 балла и 4 «А» класс с результатом — 48 баллов. На третьи ступени пьедестала поднялись 3 «В» класс — 27 баллов и 4 «Е» класс с результатом 43,5 балла.
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