Представителям родительского комитета Вологды показали возможности строящейся школы на улице Северной

С ознакомительной экскурсией на стройплощадке новой школы № 42 побывали ученики близлежащих школ и представители родительской общественности. Им на месте рассказали и показали, что разместится в каждом из четырех блоков учебного заведения, рассчитанного на 1200 школьников, и какими темпами идет строительство.

Общая площадь школы — более 20 тысяч квадратных метров. В ней разместятся на только учебные классы, но и два бассейна, спортивные и актовый залы. Школа будет оснащена по последнему слову техники в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

«На 1-м этаже у нас будут располагаться классы для начальной школы. Каждый рассчитан примерно на 25 детей. В кабинетах большие окна, а значит, много света, система вентиляции, которая поддерживает температурный баланс. В каждом кабинете будут установлены универсальные доски, чтобы можно было писать и мелом, и маркерами», — рассказала будущий директор школы № 42 Елена Калистратова

Здание возводится по казанскому проекту, предполагающему повышенную морозо— и ветроустойчивость. Школа возводится при поддержке Правительства Вологодской области и под жестким контролем городских властей.

«Архитектура совершенно необычная для вологодских школ. Мы приняли решение отделать фасад керамогранитом. Расцветка будет бежево-коричневой. С архитектурной точки зрения школа будет очень красивой. Есть ее 3D— визуализация, так что все можно увидеть не только в чертежах», — пояснил заместитель директора по производству компании «Горстройзаказчик» Андрей Павлов

Неделю назад на первый этаж школы подали тепло. Сейчас строители наращивают темпы, закрывают контур, проводят инженерные коммуникации. Вскоре планируют начать отделочные работы внутри здания. Сейчас на площадке задействованы около 200 человек.

Анатолий Баранов. «Мы последний раз здесь были неделю назад, и теперь видно, что работы явно идут активнее. С понедельника строители начнут отделку внутри помещений», — прокомментировал начальник Департамента градостроительства Вологды

Школа сможет принять более 1200 учеников. Формирование и ученического, и педагогического коллективов уже началось.

«Это грандиозный проект для нашего района. Большая, новая, цифровая, современная школа была необходима как для родителей, так и для детей. Микрорайон у нас очень молодой, строится много домов, очень много молодых семей с детьми, и большая новая современная цифровая школа просто необходима», — подчеркнула представитель родительского комитета школы № 14 Виктория Кочнева.

«Это первая школа такого плана в нашем городе, два бассейна — это действительно удивило, два спортзала и самое удивительное — это две библиотеки, в которых появятся электронные издания», — поделился впечатлениями ученик школы № 12 Михаил Станкевич

Оперативный контроль на объекте будет продолжен вплоть до его сдачи в эксплуатацию.