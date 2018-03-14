Родителей будущих первоклассников пригласили на Дни открытых дверей в школу №1234

Педагоги образовательного комплекса №1234 пригласили родителей будущих первоклассников на Дни открытых дверей начальной школы. Первое мероприятие состоится 19 марта.

— На протяжении всей недели мы будем проводить занятия, где расскажем о кружках и секциях, которые действуют в нашем учреждении. Родители смогут познакомиться с педагогическим составом, узнать об учебной программе. Особой темой станет дошкольная подготовка детей. Завершится неделя праздничным концертом, — пояснил заместитель директора учебного заведения Сергей Чарнецкий

Он добавил, что родителей дошкольников приглашают на консультации до 24 марта.