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Родителей будущих первоклассников пригласили на Дни открытых дверей в школу №1234
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Родителей будущих первоклассников пригласили на Дни открытых дверей в школу №1234 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 14 марта 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Педагоги образовательного комплекса №1234 пригласили родителей будущих первоклассников на Дни открытых дверей начальной школы. Первое мероприятие состоится 19 марта.
— На протяжении всей недели мы будем проводить занятия, где расскажем о кружках и секциях, которые действуют в нашем учреждении. Родители смогут познакомиться с педагогическим составом, узнать об учебной программе. Особой темой станет дошкольная подготовка детей. Завершится неделя праздничным концертом, — пояснил заместитель директора учебного заведения Сергей Чарнецкий.
Он добавил, что родителей дошкольников приглашают на консультации до 24 марта.
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