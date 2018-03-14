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Власти Воронежской области сообщили о создании медицинского предуниверсария
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Власти Воронежской области сообщили о создании медицинского предуниверсария 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. Власти Воронежской области и Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко заключили договор о создании медицинского предуниверсария, сообщает в среду облправительство.
Церемония подписания документа состоялась 14 марта в вузе. Участниками проекта, помимо самого медуниверситета, стали лицеи №1 и №2, школа №28, гимназия им. А. Платонова, учебно-воспитательный комплекс им. А. П. Киселева.
"Воронежский предуниверсарий предназначен для профильной медико-биологической подготовки учащихся 10-11-х классов. Он станет первым звеном в системе непрерывного профессионального образования «школа-университет-клиника», — информируют областные власти.
По их данным, проект «Предуниверсарий ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» обеспечит взаимодействие медуниверситета с департаментом образования области в решении вопросов профориентационной работы и реализации механизма социального партнерства.
В настоящее время на базе медицинского вуза действуют просветительско-образовательный проект «Школа медицинских знаний», клуб «Юный медик», подготовительные курсы, проводятся ежегодные олимпиады для школьников — «Будущее фармации», «Юный медик».
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