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В Сочи начнет работать Блокчейн Академия для талантливых подростков
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В Сочи начнет работать Блокчейн Академия для талантливых подростков 

BitCryptoNews 14 марта 2018
Фото: BitCryptoNews
Специалисты Внешэкономбанка и специальное подразделение банка, состоящее из подростков, стали авторами образовательной программы «Блокчейн Академия». Программа была представлена в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Первый набор слушателей Академии состоится в марте.
Во время учебы стажеры «Сириуса» познакомятся с понятием цифровых технологий, узнают, как продвигать и монетизировать собственные ИТ-проекты, научатся воплощать собственные интеллектуальные возможности в жизнь. Получить знания в области технологий креативной культуры и блокчейна ребятам помогут опытные специалисты Центра блокчейн-технологий ВЭБа. Главной задачей, которую должны будут решить подростки в ходе трехнедельного обучения, станет проектирование цифрового будущего России. Таким образом организаторы надеются сформировать сообщество выпускников, которые продолжат работу над современной игровой ИТ-платформой «Детская цифровая республика e-sirius». Ответственным за реализацию нового образовательного проекта стал сотрудник департамента тинейджеров Внешэкономбанка, студент НИУ ВШЭ Максим Немкевич. Спикерами Блокчейн Академии выступят опытные специалисты и руководители блокчейн-проектов, а также другие подростки, работающие в департаменте тинейджеров ВЭБа. Самых успешных выпускников курса департамент тинейджеров по окончании курса примет в свои ряды.
фото: Образовательный центр «Сириус»
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