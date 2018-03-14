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Всероссийская школа поисковиков начала прием заявок на новый учебный сезон
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Всероссийская школа поисковиков начала прием заявок на новый учебный сезон 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Всероссийская школа «Поисковый фронт» начинает прием заявок на участие в новом сезоне обучения, сообщается на официальном портале «Поискового движения России».
На теоретических и практических занятиях, которые будут проходить в период с сентября 2018 по апрель 2019 года, учащиеся ознакомятся с основами топографии, GPS-навигации, техники безопасности при проведении поисковых работ, изучат анатомию человека.
Помимо этого пройдет обучение основам документирования и фотофиксации результатов поисковых работ. По завершении трехдневного курса участники получат сертификаты.
Заявки на участие принимаются до 20 марта 2018 года.
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