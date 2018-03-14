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В музыкальной школе на улице 8 Марта стартовал набор учеников
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В музыкальной школе на улице 8 Марта стартовал набор учеников 

Управа района Савеловский города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Объявлен дополнительный набор в музыкальную школу «7 нот — 7 цветов», которая действует при творческом центре «Око» на улице 8 Марта. Здесь ждут детей от четырех до семи лет. На занятиях они освоят сольфеджио, нотную грамоту, игру на блокфлейте и профессиональных ксилофонах. Об этом рассказала руководитель школы Ольга Хендриковская.
— Длительность занятий — два урока по 45 минут с переменой и записью домашнего задания. Методика очень результативна. На занятиях присутствуют родители, которые обучаются вместе с детьми, — поделилась Хендриковская.
Творческий центр «Око» расположен по адресу ул. 8 Марта, д. 9. Справки по телефону: 8 (916) 976-98-63 (с 12.00 до 22.00). (мю)
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