В Ингушетии открыли построенную в рамках госпрограммы развития СКФО школу

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Школа на 540 мест, построенная в рамках реализации госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года», открылась в Карабулаке (Ингушетия), передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня, открывая эту школу, мы переводим на одну смену гимназию учиться и разгружаем еще одну школу, то есть создаем комфортные условия в трех школах", — сказал на церемонии открытия глава региона Юнус-Бек Евкуров.

В школе четыре корпуса, есть большой актовый зал, оснащенный инвентарем спортивный зал, теннисный корт, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, библиотека и читальный зал.

"Мы знаем, как много задач стоит перед нашей страной, перед нашим обществом. Мы должны их все вместе решить, но их решить способно только то общество, которое высокообразовано.

Общее образование, школьное, дошкольное, высшее образование — это то, чему сегодня наше государство отдает приоритет. Именно поэтому в прошлом году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во Владикавказе принял решение о выделении дополнительных средств Северо-Кавказскому федеральному округу для строительства школ, которых, к сожалению, мы все еще отмечаем дефицит", — сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Школа стоимостью 296,8 млн рублей построена в рамках реализации госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года». Программа предусматривает ввод в эксплуатацию 13 зданий общеобразовательных организаций в СКФО общей мощностью 4 808 мест, двух из них — в Ингушетии, в частности в Карабулаке и сельском поселении Сагопши. Общий объем средств, направленных на эти цели, составляет 3,7 млрд рублей.