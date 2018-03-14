Театр песни «Берег детства» поздравил учителей школы Лианозова с 8 Марта

Накануне Международного женского дня, 7 марта, в школе №1430 на Новгородской улице с праздничной программой выступил театр песни «Берег детства». Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«На всех переменках юные артисты радовали своих учителей, родителей, работников школы песнями о маме, весне, Москве, России. Особенно запомнились выступления учеников 5 «А» класса — Сергеева Сергея, Горячевой Наташи, Кузиной Насти, Кафорио Алины, ученицы 8 «А» класса Тихоновой Юлии. А замечательный дуэт Губиной Таисии Николаевны и Сони Губиной порадовал замечательным исполнением песни «Мама и дочка»», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1430 находится по адресу: ул. Новгородская, д. 21А. (то)