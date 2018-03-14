Часть школ Череповца закроют на сутки из-за ремонтных работ на теплосетях после аварии

ВОЛОГДА , 14 марта. / ТАСС /. Семь школ Зашекснинского района Череповца , где проживает пятая часть населения города, 15 марта перейдут на дистанционное обучение в связи с ремонтными работами на теплосетях и отключением тепла и горячей воды. Остальные учреждения, включая детские сады и две поликлиники, будут работать в обычном режиме, сообщили в среду ТАСС в администрации города.

"Все школы Зашекснинского района завтра, 15 марта, проведут обучение дистанционно. Учителя раздадут школьникам задания, технологии у нас отработаны. Из-за отключения тепла и горячей воды сегодня дети учатся во вторую смену в укороченном режиме. Полноценно школы заработают 16 марта", — сказала ТАСС заместитель начальника отдела управления образования Светлана Клейнер.

Как уточнил ТАСС помощник мэра Череповца Сергей Климушкин, все остальные учреждения района, попавшие в зону отключения, будут работать в обычном режиме. «Все девять детских садов района примут завтра детей. Будут работать и две поликлиники, взрослая и детская», — сказал представитель мэрии Череповца.

Ранее сообщалось, что Зашекснинский район Череповца, где проживает порядка 65 тыс. человек, в среду с 14:00 мск на сутки останется без тепла и горячей воды из-за аварии в теплосетях. В зону отключения попали 396 многоквартирных дома, девять детских садов, семь школ, две поликлиники, торговые центры. Сегодня в Череповце плюс 3 градуса.

Коммунальные службы обнаружили проблему еще 7 марта — в котельной «Южная» в Зашекснинском районе зафиксировали резкое увеличение расхода воды, необходимой для восполнения потерь в теплосетях. Расход постепенно возрастал, на сегодня потери составляют 120 тонн воды в час, для устранения причин аварии потребовалось отключение.