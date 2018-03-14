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Автобус с неисправными тормозами перевозил школьников в Удмуртии
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Автобус с неисправными тормозами перевозил школьников в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 14 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе Удмуртии автобус с неисправными тормозами перевозил школьников. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, у транспортного средства также были неполадки с рулевым управлением.
Во время проверки ведомство установило, что по распоряжению директора Азаматовской СОШ в декабре — январе автобус перевозил детей несмотря на дефекты, при которых использование транспортного средства запрещается.
В адрес начальника управления образования внесено представление об устранении выявленных нарушений. В отношении директора школы прокурором возбуждены административные производства по части 1 статьи 19.1 КоАП России в связи с самоуправством, а также по части 2 статьи 19.20 КоАП России в связи с нарушением лицензионных требований при организации образовательного процесса в школе.
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