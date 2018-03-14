Автобус с неисправными тормозами перевозил школьников в Удмуртии

Алнаши. Удмуртия . В Алнашском районе Удмуртии автобус с неисправными тормозами перевозил школьников. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, у транспортного средства также были неполадки с рулевым управлением.

Во время проверки ведомство установило, что по распоряжению директора Азаматовской СОШ в декабре — январе автобус перевозил детей несмотря на дефекты, при которых использование транспортного средства запрещается.