Определены победители конкурса «Классный интернет» 2017 года

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» ежегодно проводит конкурс школьных интернет-проектов «Классный интернет». В 2017 году в качестве темы конкурса было выбрано «Интернет-технологии в образовании». В период со 2 октября 2017 года по 31 января 2018 года на сайте www.safe-internet.ru было зарегистрировано 180 проектов, авторами которых были учителя и школьники из всех регионов России.

В качестве интернет-проектов на конкурс были представлены разработанные сайты или разделы сайтов, сообщества в социальных сетях, приложения для ПК или мобильные приложения и развивающие компьютерные игры. В число финалистов вошло 36 проектов, из которых Жюри конкурса отобрало четыре проекта-победителя. Еще семи проектам было присвоено звание «Лауреат конкурса».

Победители и лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами от «Ростелекома». Партнер конкурса — компания ESET предоставляет дополнительные призы для победителей и лауреатов в номинации «IT-Приложения и игры», которые получат в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства сроком от 1 года до 6 месяцев.

«Сфера образования в России сейчас претерпевает огромные преобразования, немалую роль в которых отводится роли учителя и его способности преподнести свои знания и учебный материал в понятной и, главное, интересной для детей форме. Одним из основных помогающих педагогам инструментов, несомненно, являются IT-технологии, которые открывают учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных профессиональных навыков. Такие технологии не заменят педагога, учебников или класс, но они помогут поставить в центр внимания обучение учащихся, создают новые возможности для развития всей системы образования. Не развитие технологий ради технологий, а использование их для поддержания и развития интереса к знаниям и учебе учащихся. Именно поэтому тема нашего конкурса в этом году была связана именно с IT-технологиями в образовании», — отметила Юлиана Соколенко , заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».

«Моя цель, цель моего сайта — научить детей и как можно больше людей грамотности. Именно Грамотности в IT технологиях, в этой очень быстрой развивающейся отрасли, сверхперспективной для настоящего и будущего. Люди не должны бояться новинок, им это должно нравиться, а для этого нужно обучать с интересом. Когда ты учитель информатики, и идешь по школе, и слышно, как на перемене учителя говорят: «А вот у этого учителя сайт есть, и мой Саша там смотрел, как решать задания к экзаменам. Он сдал информатику на 5, зайдите тоже посмотрите». Вот что я считаю результатом. Мой сайт действительно нужен и он помогает» — сказал Андрей Шнайдер, учитель физики и информатики МБОУ «Подсосновская СОШ», с. Подсосново, Немецкий Национальный район, Алтайский край (лауреат в номинация «IT-Образовательные сайты»).

ПОБЕДИТЕЛИ (1 МЕСТО):

СольФа: музыкальные диктанты по сольфеджио

Автор: Владимир Громадин, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, г. Москва (номинация «IT-Обучающие сайты»)

Химико-биологический профиль: траектория успеха

Авторы: Оксана Сахарова, учитель информатики, и Наталья Разволяева, учитель биологии МБОУ СОШ № 22, г. Южно-Сахалинск (номинация «IT-Исследования»)

Словарный онлайн-диктант для учеников начальных классов

Сетевое сообщество «Создание мультимедийного современного урока»

ЛАУРЕАТЫ (2 МЕСТО):

Интерактивная физика

Виртуальный тур «Цифровой Омутнинск»

3D практика!

ЛАУРЕАТЫ (3 МЕСТО):

IT Vолшебники современного мира

Автор: Андрей Шнайдер, учитель физики и информатики МБОУ «Подсосновская СОШ», с. Подсосново, Немецкий Национальный район, Алтайский край (номинация «IT-Образовательные сайты»)

Ледниковый период: выжить и вернуться

Обучающая говорению игра-приложение для детей младшего возраста (на якутском языке)

Контакты:

Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru. Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru.