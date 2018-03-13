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Более 100 школьников Ступина приняли участие в акции, посвященной выборам президента РФ
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Более 100 школьников Ступина приняли участие в акции, посвященной выборам президента РФ 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИАМО
В Центральной детской библиотеке подмосковного Ступина порядка ста школьников приняли участие в блиц-акции, посвященной выборам президента Российской Федерации, сообщила Ступинскому информагентству заведующая учреждением Светлана Фролова.
«Сегодня (13 марта — ред.) в нашей библиотеке прошла блиц-акция, посвященная выборам президента РФ. Ее участниками стали 117 учеников с первого по шестой классы из разных городских школ. Ребятам было предложено представить себя в должности главы государства», — сказала Фролова.
По ее словам, участники должны были в эссе рассказать о том, что они хотели бы сделать для России в целом и для своего города в частности. Работы разместили на информационном стенде библиотеки.
По данным агентства, в ходе акции ребята выдвинули ряд необычных инициатив. Среди них было предложение учиться в школе лишь три дня в неделю, построить в городе аквапарк и приют для животных. Звучали идеи об открытии в Ступине детской школы доброты, а также о строительстве космической станции.
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