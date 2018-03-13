В РТ «народные законодатели» предлагают запретить закрывать школы на селе

Участники парламентского проекта «Пишем законы вместе» предлагают запретить закрывать школы на селе и отменить вторую смену в школах Казани , сообщает пресс-служба Госсовета РТ

В Госсовете Татарстана подвели первые итоги парламентского проекта «Пишем законы вместе», стартовавшего месяц назад.

Сейчас в республиканском парламенте обсуждаются десятки инициатив от жителей. Большая часть обращений поступила с просьбой ввести дополнительные меры господдержки для многодетных семей. Также «народные законодатели» предлагают принять закон о сохранении в семьях и поддержке изучения татарского языка в школах РТ, предоставить льготы при поступлении в вуз обладателям значка ГТО или за участие в донорском движении. Татарстанцы считают, что надо увеличить срок рассмотрения заявлений на развод и ввести обязательное посещение психолога до начала бракоразводного процесса.

Каждый житель республики может направить свое предложение о совершенствовании законодательства на официальный сайт Госсовета РТ (www.gossov.tatarstan.ru) или передать предложение через своего депутата в избирательном округе.