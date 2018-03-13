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РФ признает дипломы с 21 страны
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Минобрнауки разработает соглашения о признании дипломов с 21 страной 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Минобрнауки России прорабатывает соглашения о взаимном признании вузовских дипломов и ученых степеней с 21 страной, в том числе Польшей, Испанией, Индией и Венгрией, говорится в материалах к заседанию итоговой коллегии министерства, которая состоится в среду.
"В стадии разработки — соглашения с Испанией, Венгрией, Монако, Польшей, Словакией, Индией, Ираном, Камбоджей, Мьянмой, Южной Кореей, ОАЭ, Алжиром, Анголой, Эритреей, Аргентиной, Мексикой, Никарагуа, Перу, Сальвадором, Чили, Эквадором", — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева в кулуарах инвестиционного форума в Сочи сообщала журналистам, что Россия и Южная Корея подпишут соответствующее соглашение в 2018 году.
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