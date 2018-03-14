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В одной из школ Южнопортового прошла предметная неделя математики
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В одной из школ Южнопортового прошла предметная неделя математики 

Управа Южнопортового района 14 марта 2018
Фото: Управа Южнопортового района
В отделении для детей с особыми образовательными потребностями школы № 2129 Южнопортового района с 26 февраля по 2 марта проходила предметная неделя математики для девятых классов. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Основная задача предметной недели — привлечь и заинтересовать каждого ученика, поэтому задания были подготовлены по силам для всех. Ребята с удовольствием приняли участие в математической олимпиаде «Умники и умницы». Также был организован турнир «Математическая смекалка», который помог раскрыть индивидуальные способности обучающихся, дал возможность каждому продемонстрировать сообразительность. А увлекательный математический КВН научил дружно работать в команде, — сообщил сотрудник администрации.
Завершилась неделя подведением итогов конкурса стенгазет «Математика — царица наук» и акции «Лучшая тетрадь по математике». (мю)
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