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Бутовских первоклашек ждёт прощание с азбукой
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Бутовских первоклашек ждёт прощание с азбукой 

Вестник Бутова 13 марта 2018
Фото: Вестник Бутова
На днях завершится третья четверть. А вместе с ней в первых классах завершится и изучение алфавита. В честь этих событий школу №1613 ждёт праздник!
Школьное празднество под названием «Прощание с азбукой» намечено на среду, 21 марта.
В этот день первоклассники будут показывать своё знание (всех без исключения!) букв и говорить «спасибо» тем, кто их с буквами познакомил — своим учителям. А папы, мамы, дедушки и бабушки смогут увидеть и услышать, чему же научились их дети и внуки за три четверти.
Очень скоро любой первоклассник школы №1613 сможет сказать своему букварю:
Ты книга первая моя —
Теперь читать умею я!
На свете много книжек есть —
Все книжки я могу прочесть!
«Прощание с азбукой» начнётся в 11.30.
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