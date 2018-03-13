Бутовских первоклашек ждёт прощание с азбукой 

На днях завершится третья четверть. А вместе с ней в первых классах завершится и изучение алфавита. В честь этих событий школу №1613 ждёт праздник!
Школьное празднество под названием «Прощание с азбукой» намечено на среду, 21 марта.
В этот день первоклассники будут показывать своё знание (всех без исключения!) букв и говорить «спасибо» тем, кто их с буквами познакомил — своим учителям. А папы, мамы, дедушки и бабушки смогут увидеть и услышать, чему же научились их дети и внуки за три четверти.
Очень скоро любой первоклассник школы №1613 сможет сказать своему букварю:
Ты книга первая моя —
Теперь читать умею я!
На свете много книжек есть —
Все книжки я могу прочесть!
«Прощание с азбукой» начнётся в 11.30.