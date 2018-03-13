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Рязанцев приглашают на занятия в школу больного глаукомой
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Рязанцев приглашают на занятия в школу больного глаукомой 

АиФ Рязань 13 марта 2018
Областная клиническая больница имени Семашко приглашает всех желающих на очередной цикл занятий в «Школу больного глаукомой», сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Расписание занятий в «Школе больного глаукомой»:
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