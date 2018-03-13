В Большом Мурашкине хотят закрыть школу-интернат

Школу-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей в р.п. Большое Мурашкино Нижегородской области планируют закрыть. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Родители детей с нарушениями развития попросили общественников не допустить закрытия школы.

Как выяснилось, было принято решение о приостановлении комплектования интерната с 1 сентября 2017 года с последующим поэтапным выводом контингента обучающихся в школу №65 Нижнего Новгорода. Однако не все родители имеют возможности обучать своих детей в областном центре по социальным причинам.

«В данной школе-интернате имеется возможность значительно увеличить число учеников. При этом не потребуется увеличения педагогического состава и дополнительных бюджетных средств. Кстати, закрытие школы оставит без работы около ста человек», — заявил член регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Игорь Седых.

Образовательное учреждение было открыто в 1934 году. Сейчас школе требуется капитальный ремонт. Большой проблемой учреждения является отсутствие газификации. Многие годы школа отапливается каменным углем.