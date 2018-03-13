В Камышине откроют школу на 1 000 мест в 2019 году

Камышине 1 сентября 2019 года откроют новую школу, которая станет вторым в регионе средним образовательным учреждением, рассчитанным на 1 000 мест, за последние десятилетия.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, сейчас на месте будущей школы ведутся работы по устройству фундаментов, монтажу колонн и лестничных клеток, плит перекрытия. Подрядчиком выступает АО «Приволжтрансстрой». Им также уже произведена расчистка и планировка территории, закончены работы по выносу и переподключению существующих теплосетей и сетей водопровода, проходящих по площади застройки.

Отметим, что школа будет рассчитана на 40 классов. В ней разместятся: многофункциональный спортзал, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты.