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СМИ сообщили о подготовке нападения на школьников в Набережных Челнах
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СМИ сообщили о подготовке нападения на школьников в Набережных Челнах 

Казанский репортер 13 марта 2018
Фото: Казанский репортер
Возможное нападение на детей предотвратили в школе №9 Набережных Челнов, пишет chelny-biz.ru. По информации издания, с ножом в школу пришел ученик 4 класса. Однако воспользоваться им ребенок не успел. Якобы одноклассники сообщили об оружии учителю. Когда нож отобрали, ребенок, по информации издания, стал кричать и угрожал всех расстрелять. Уточняется, что ранее на поведение школьника поступали жалобы. Якобы он вел себя неадекватно. Один раз напал на учителя, пытался ткнуть ручкой. В то же время, в правоохранительных органах инцидент к школе не комментируют. По версии издания, в УВД получили информацию о ноже, а мальчик будет поставлен на учет в отделе по делам несовершеннолетних.
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