Команды из 11 школ сразились в математической игре «крестики-нолики»

Школа № 1534 как ресурсный центр проекта «Математическая вертикаль» провела вторую игру для школ, работающих в проекте. В школьном отделении № 4 прошла игра «Крестики-Нолики», в которой приняли участие 22 команды 5-6-х классов из 11 школ.

Школьные команды, принявшие участие в игре, состояли из 5-6 человек. Им предлагался набор из 25 задач, расположенных в виде квадрата 5х5. За каждую верно решенную задачу ребята получали крестик, за неверную — нолик. Каждый крестик приносил 1 балл и еще число баллов, равное количеству соседей-крестиков. Все команды могли видеть текущие результаты участников на экране.

По итогам игры команды были награждены сертификатами. Первые семь команд получили памятные призы. Лучшими оказались хозяева турнира — команда пятиклассников школы № 1534, которая набрала 46 баллов. Далее следовали ребята из школы № 1415 (1) и Кадетского корпуса № 1 (3) (2-3 место, 38 баллов), школы № 1415 (2) и школы № 1532 (2) (4-5 место, 36 очков), Кадетского корпуса № 1 (2) (6 место, 35 баллов), школы № 113 (3) (7 место, 33 балла).