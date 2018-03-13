Команды из 11 школ сразились в математической игре «крестики-нолики» 

Школа № 1534 как ресурсный центр проекта «Математическая вертикаль» провела вторую игру для школ, работающих в проекте. В школьном отделении № 4 прошла игра «Крестики-Нолики», в которой приняли участие 22 команды 5-6-х классов из 11 школ.
Школьные команды, принявшие участие в игре, состояли из 5-6 человек. Им предлагался набор из 25 задач, расположенных в виде квадрата 5х5. За каждую верно решенную задачу ребята получали крестик, за неверную — нолик. Каждый крестик приносил 1 балл и еще число баллов, равное количеству соседей-крестиков. Все команды могли видеть текущие результаты участников на экране.
По итогам игры команды были награждены сертификатами. Первые семь команд получили памятные призы. Лучшими оказались хозяева турнира — команда пятиклассников школы № 1534, которая набрала 46 баллов. Далее следовали ребята из школы № 1415 (1) и Кадетского корпуса № 1 (3) (2-3 место, 38 баллов), школы № 1415 (2) и школы № 1532 (2) (4-5 место, 36 очков), Кадетского корпуса № 1 (2) (6 место, 35 баллов), школы № 113 (3) (7 место, 33 балла).
Игру проводили учителя ресурсного центра Э. А. Акопян, В. С. Буфеев, Д. А. Калинин, которым активно помогали М. П. Утехина (ученица математического 10 «Л» класса) и В. В. Трошин (студент мехмата МГУ им. Ломоносова).