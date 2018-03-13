Юнармейцы Школы №2073 посетили город Гагарин

Юнармейцы Школы №2073 познакомились с космонавтом С. Крикалёвым. Фото: ГБОУ Школа №2073

Юнармейцы образовательного комплекса Школа №2073 поселения Вороновское совместно с представителями Совета ветеранов поселения приняли участие в Гагаринских чтениях. Фотоотчёт об участии в мероприятии размещён на официальном сайте учебного учреждения.

Мероприятие проходило в городе Гагарин и было приурочено к 84-ой годовщине со дня рождения советского космонавта Юрия Гагарина.