Ещё
Юнармейцы Школы №2073 посетили город Гагарин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юнармейцы Школы №2073 посетили город Гагарин 

Администрация поселения Вороновское 13 марта 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Юнармейцы Школы №2073 познакомились с космонавтом С. Крикалёвым. Фото: ГБОУ Школа №2073
Юнармейцы образовательного комплекса Школа №2073 поселения Вороновское совместно с представителями Совета ветеранов поселения приняли участие в Гагаринских чтениях. Фотоотчёт об участии в мероприятии размещён на официальном сайте учебного учреждения.
Мероприятие проходило в городе Гагарин и было приурочено к 84-ой годовщине со дня рождения советского космонавта Юрия Гагарина.
Школьники и представители Совета ветеранов посетили музей «Первого полёта», воинскую часть, расположенную в городе Гагарин и познакомились с известными космонавтами Сергеем Крикалёвым и Сергеем Волковым.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Московские школьники приняли участие в репетиции выпускных экзаменов Музыкант из Детской школы искусств поселения выступит на музыкальном конкурсе Собянин: В течение месяца в Москве появится еще одна благоустроенная зеленая зона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП26
Порошенко поставили ультиматум по Крыму257
Умер Александр Павловский9
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина132
Мясорубка в Гудаури61
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение