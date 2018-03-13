На Ямале девятиклассники вновь выбрали обществознание 

Большинство девятиклассников в этом году будет сдавать обществознание. Этот предмет популярен среди школьников уже не первый год.
На этот раз его выбрали 3661 человек (60%). Об этом сегодня, 13 марта, главный специалист отдела государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере образования Ирина Гребнева сообщила на брифинге.
На втором месте по популярности среди предметов по выбору стала информатика и ИКТ. Эту дисциплину выбрали 2473 школьника (41%). На третьем месте с показателем 28,5% стоит география. Его сдадут 1730 учащихся. Наименьшее количество детей выбрали немецкий язык — всего 3 человека (0,05%).
Ирина Гребнева отметила, что всего в этом году ГИА-9 сдадут 6340 школьников. Организуют работу 82 пунктов проведения экзаменов. Существенных изменений в процедуре проведения экзамена не произойдет. Они должны будут сдать успешно все четыре экзамена. Это два обязательных — русский язык и математика и два по выбору.
По итогам школьники смогут получить свой первый документ об образовании либо продолжить обучение в 10 классе, выбрав желаемый профиль.
Также в апреле им предстоит пройти итоговое собеседование по русскому языку, которое со следующего года планируют ввести в качестве допуска к ГИА. В этом году оно пройдет в режиме апробации и не повлияет на получение аттестата.
Напомним, досрочный период сдачи ГИА-9 пройдет с 20 апреля по 8 мая, основной — с 25 мая по 29 июня. Дополнительный период — с 4 сентября по 22 сентября. В основной период экзамен по русскому языку пройдет 29 мая, по математике — 5 июня. Расписание ГИА утверждено приказом Минобрнауки России.