На Ямале девятиклассники вновь выбрали обществознание

Большинство девятиклассников в этом году будет сдавать обществознание. Этот предмет популярен среди школьников уже не первый год.

На этот раз его выбрали 3661 человек (60%). Об этом сегодня, 13 марта, главный специалист отдела государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере образования Ирина Гребнева сообщила на брифинге.

На втором месте по популярности среди предметов по выбору стала информатика и ИКТ. Эту дисциплину выбрали 2473 школьника (41%). На третьем месте с показателем 28,5% стоит география. Его сдадут 1730 учащихся. Наименьшее количество детей выбрали немецкий язык — всего 3 человека (0,05%).

Ирина Гребнева отметила, что всего в этом году ГИА-9 сдадут 6340 школьников. Организуют работу 82 пунктов проведения экзаменов. Существенных изменений в процедуре проведения экзамена не произойдет. Они должны будут сдать успешно все четыре экзамена. Это два обязательных — русский язык и математика и два по выбору.

По итогам школьники смогут получить свой первый документ об образовании либо продолжить обучение в 10 классе, выбрав желаемый профиль.

Также в апреле им предстоит пройти итоговое собеседование по русскому языку, которое со следующего года планируют ввести в качестве допуска к ГИА. В этом году оно пройдет в режиме апробации и не повлияет на получение аттестата.