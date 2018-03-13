Студенты МФЮА признались в любви родной альма — матер

В МФЮА недавно проходил конкурс писем. Согласно условиям, студенты должны были признаться в любви МФЮА, а также рассказать, за что же они так любят и уважают свой университет.

«Письма на конкурс летели из всех филиалов вуза, это были работы в прозе и стихах от участников в возрасте от 16 до 69 лет», — рассказали в пресс-службе университета.

Наконец, итоги конкурса были подведены. Автором лучшего письма была признана студентка Настя Радюхина. Второе место разделили доцент кафедры гуманитарных дисциплин МФЮА Лариса Геннадьевна Назарова и студент Павел Пищик. Студенты Павел Лобурев из Чеховского филиала, Валерия Бражинина из Калининградского филиала и Владислав Виноградов из Московского областного филиала тоже зарекомендовали себя как лучшие в столь редком для нашего времени эпистолярном жанре, оказавшись на третьей строчке пьедестала!

С работами победителей можно ознакомиться на сайте МФЮА — http://www.mfua.ru/press-centre/news/6129/index.php.