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Сотни принтеров и компьютеров купят для проведения ЕГЭ в Приморье
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Сотни принтеров и компьютеров купят для проведения ЕГЭ в Приморье 

Prim.News 13 марта 2018
На это выделили более 10 млн рублей.
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (Владивосток) объявило открытый аукцион в электронной форме на приобретение персональных компьютеров и лазерных принтеров для осуществления печати полного комплекса экзаменационных материалов ЕГЭ в пунктах проведения экзамена с целью реализации мероприятий по федеральной целевой субсидии
Максимальная цена контракта составляет около 10,4 млн рублей.
В частности, нужно поставить 250 лазерных принтеров и 255 компьютеров. Срок поставки — в течение 20 дней с момента заключения контракта. Как отмечается в обосновании начальной (максимальной) цены договора, за один принтер заказчик готов заплатить около 15700 рублей, а за один компьютер — около 25300 рублей.
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