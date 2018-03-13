Сотни принтеров и компьютеров купят для проведения ЕГЭ в Приморье

На это выделили более 10 млн рублей.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» ( Владивосток ) объявило открытый аукцион в электронной форме на приобретение персональных компьютеров и лазерных принтеров для осуществления печати полного комплекса экзаменационных материалов ЕГЭ в пунктах проведения экзамена с целью реализации мероприятий по федеральной целевой субсидии

Максимальная цена контракта составляет около 10,4 млн рублей.

В частности, нужно поставить 250 лазерных принтеров и 255 компьютеров. Срок поставки — в течение 20 дней с момента заключения контракта. Как отмечается в обосновании начальной (максимальной) цены договора, за один принтер заказчик готов заплатить около 15700 рублей, а за один компьютер — около 25300 рублей.