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Будущие врачи пройдут предпрофильный экзамен
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Будущие врачи пройдут предпрофильный экзамен 

Южное Бутово 13 марта 2018
Фото: Южное Бутово
В школе № 1354 скоро состоится вторая часть предпрофильного экзамена. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Это время особенно напряженное для учащихся медицинского класса, который сдавал первую часть предпрофильного тестирования в ПМГМУ им. И. М. Сеченова. Ведь до конца учебного года осталось совсем мало времени.
Во второй части экзамена будут тестироваться навыки доврачебной помощи. Их с большим интересом ребята отрабатывали на муляжах. В зависимости от количества баллов, набранных за две части экзамена, выпускники получат дополнительно от 1 до 10 баллов к своему рейтингу, что очень важно для поступления в такие престижные ВУЗы как ПМГМУ или МГУ, или РУДН. Хочется отметить, что и по выходным дням ребята слушают лекции, которые проводят для них преподаватели из РУДН. Ведь будущим врачам очень важны фундаментальные знания.
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