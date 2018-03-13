Будущие врачи пройдут предпрофильный экзамен

В школе № 1354 скоро состоится вторая часть предпрофильного экзамена. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Это время особенно напряженное для учащихся медицинского класса, который сдавал первую часть предпрофильного тестирования в ПМГМУ им. И. М. Сеченова. Ведь до конца учебного года осталось совсем мало времени.