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В Приморье в МГУ состоялся 25-й выпуск радиоинженеров
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В Приморье в МГУ состоялся 25-й выпуск радиоинженеров 

Prim.News 13 марта 2018
23 молодых специалиста успешно завершили обучени.
5 марта в МГУ им. адм. Г. И. Невельского состоялся юбилейный выпуск инженеров по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования».
23 молодых специалиста успешно завершили обучение, и ушли в большую жизнь. Вручал дипломы выпускникам проректор по учебной работе В. В. Клоков. Курсантам Татьяне Варламовой, Ирине Ефремовой, Екатерине Фиеровой, которые завершили обучение на «отлично» были вручены «красные» дипломы.
С успешным окончанием вуза поздравил курсантов начальник ОРСО А. И. Тарасенко. За хорошую и отличную учёбу, активное участие в жизни университета он вручил 14 курсантам почётные грамоты. Приказом ректора МГУ им. адм. Г. И. Невельского за хорошую учёбу и активную общественную жизнь университета и города ценным подарком была награждена курсант 0461 группы Марина Королько.
Добрые слова напутствия сказали выпускникам старший офицер факультета, командир 42 роты С. В. Грудин, декан ЭМФ С. В. Глушков и зам. декана по учебной работе А. Т. Крюков. От имени выпускников выступила с благодарственным словом в адрес профессорско-преподавательского состава факультета курсант Марина Королько.
Е. И. Степанова, заместитель декана по воспитательной работе электромеханического факультета
Фото в анонсе — пресс-служба МГУ
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