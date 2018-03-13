В Махачкале установят первый в Дагестане автоматический наружный дефибриллятор

В Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ) 14 марта установят первый в республике автоматический наружный дефибриллятор.

«Аппарат будет расположен на здании административного корпуса ДГМУ на центральной площади Махачкалы . Его использовать смогут и лица без медицинского образования», — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы вуза Камила Рагимханова.

В рамках мероприятия для всех желающих будет организован мастер-класс «Как пользоваться автоматическим наружным дефибриллятором».

Установка подобных аппаратов проводится в местах массового скопления людей в крупных городах России . Как отмечают в руководстве ДГМУ, в Дагестане пока не было ни одного такого аппарата, и было принято решение о его установке на здании ректората вуза.

Как отметила Рагимханова, от внезапной остановки сердца в России умирают порядка 250 тысяч человек в год. «Дефибрилляторы в местах большого скопления людей могут помочь спасать тех людей, которые могут не дождаться врачей скорой помощи», — добавила она.

Дагестанский государственный медицинский институт (ныне университет) был создан в 1932 году. Сейчас в вузе обучаются более 5 тысяч студентов, среди них более 100 иностранцев из 12 стран. В ДГМУ пять факультетов (лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический и медико-профилактический), действует более 75 кафедр, также есть сеть из более 40 клинических баз всех профилей.